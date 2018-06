Indicativele auto pe care le confundă şoferii români. Test de cultură generală despre codurile maşinilor din străinătate

Vă puteţi testa nivelul cunoştinţelor în acest domeniu parcurgând chestionarul alăturat. Ne puteţi scrie în secţiunea comentarii la câte întrebări aţi ştiut răspunsul.

1. Ce ţară are indicativul auto CH?

a. Cehia

b. China

c. Elveţia

2. Ce ţară are indicativul auto KP?

a. Coreea de Nord

b. Kazakhstan

c. Coreea de Sud

3. Ce ţară are indicativul auto DZ?

a. Algeria

b. Republica Dominicana

c. Djibouti

4. Ce ţară are indicativul auto KSA?

a. Cambodgia

b. Arabia Saudită

c. Kosovo

5. Ce ţară are indicativul auto FL?

a. Finlanda

b. Liechenstein

c. Luxemburg

6. Ce ţară are indicativul auto CL?

a. Columbia

b. Sri Lanka

c. Canada

7. Ce ţară are indicativul auto HR?

a. Croaţia

b. Ungaria

c. Bosnia Herţegovina

8. Ce ţară are indicativul auto HKJ?

a. Hong Kong

b. Hoduras

c. Iordania

9. Ce ţară are indicativul auto BY?

a. Bulgaria

b. Brazilia

c. Belarus

10. Ce ţară are indicativul auto M?

a. Malta

b. Macedonia

c. Monaco

Răspunsuri corecte: 1 -c, 2 -a , 3. -a, 4. -b, 5. -b , 6 -b, 7 - a, 8 -c, 9 -c, 10 -a.