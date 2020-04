Faptele oribile săvârşite de trei criminali condamnaţi pe viaţă. Care au fost victimele unuia dintre „vieţaşi“

Faptele de o atrocitate ieşită din comun le-a adus unor infractori din judeţul Neamţ cea mai aspră pedeapsă prevăzută de legislaţia penală din ţară, detenţia pe viaţă, din această cauză fiind numiţi „vieţaşi“.

În primă fază, ororile la care s-au dedat induc ideea că au fost săvârşite de persoane fără discernământ, dar toţi îl aveau, chiar dacă uneori puţin scăzut, adică au realizat consecinţele, lucru certificat de expertizele medico-legale psihiatrice.

De departe, una dintre crimele care au şocat întreaga Românie a avut la Braşov, în noaptea de 26/27 martie 2018, Florin Buliga, acum în vârstă de 46 de ani, şi-a ucis soţia de 42 de ani, fiica de 18 ani şi fiul de 13 ani.

Anul trecut, la Curtea de Apel Braşov a fost condamnat pe viaţă, la fel ca la Tribunal, autorul menţionând că era resemnat cu sentinţa, că nu el a declarat recurs, ci avocatul, menţionând că s-a gândit mult dacă să vorbească iar de crimă, pentru că e foarte greu, „ca şi cum ai încerca să-i araţi unui orb culoarea unei lămâi“.

După căsătorie, soţii Buliga au decis să se mute din Piatra Neamţ la Braşov, pentru că aveau mai multe oportunităţi, au deschis o firmă dar, în timp, bărbatul a devenit alcoolic. La anchetă, a declarat că a scăpat de această boală cu ajutorul familiei, dar s-a apucat de droguri, fumând canabis.

„După ce consumam acel drog mă simţeam bine, aveam o stare de relaxare, ascultam muzică, făceam acest lucru deoarece eram şi sunt nemulţumit de viaţa pe care o duc în societate. Şi mi-ar fi plăcut să trăiesc în mediul natural, în pădure“, susţinea ucigaşul la anchetă.

Buliga a mai spus în timpul cercetărilor că în ziua fatidică, 26 martie 1918, avusese de gând să se sinucidă, provocându-şi, cu un cuţit, leziuni minore în zona inimii, în timp ce era la o mănăstire:

„Am mers la Mănăstirea Şinca Veche, deoarece doream să fiu singur, ca să mă rog, să meditez, să mă plimb. Am stat aproximativ 45 de minute, m-am rugat şi am avut revelaţia interioară asupra păcatelor pe care le-am comis de-a lungul timpului“.

Inculpatul a susţinut că şi-a ucis soţia, fiica şi fiul „pentru a-i scuti de suferinţă“

Florin Buliga are pe conştiinţă întreaga familie - soţie, fiu şi fiica. FOTO: click.ro

Decizia de a ucide a luat-o seara, după ce a stat la masă cu membrii familiei, prima victimă fiind soţia, Monica, pe care a lăsat-o să adoarmă, după ce îi făcuse un masaj.

„Am aşteptat 30 de minute ca să adoarmă şi apoi i-am înfipt cuţitul de două sau trei ori în zona inimii. S-a zbătut, a dat din mâini... Am luat orhideea şi am aşezat-o pe pieptul soţiei, pentru că era floarea ei preferată, am stat lângă ea până la ultima răsuflare. Am spus o rugăciune care avea ca scop elevarea sufletului ei pentru a ajunge într-un loc mai bun. Consider că prin fapta mea am facut un lucru bun, deoarece sufletul ei se află acum într-un loc liniştit“, declara făptaşul.

La fel a procedat şi la a doua crimă, fiica fiind lăsată să adoarmă şi apoi înjunghiată, tot în zona inimii. Apoi a intrat în camera fiului, scenariul fiind identic, cele trei crime fiind săvârşite într-un interval de 30 de minute.

„Ceea ce mă bucură în momentul de faţă e că îi ştiu pe copii şi pe mama lor că sunt fericiţi şi au o viaţă mai bună într-o altă lume, lucru pe care eu l-am oferit acestora“, detalia ucigaşul. Şi continua, mistic, susţinând că el era fiul lui Dumnezeu:

„Am o comunicare personală cu Dumnezeu, care cred că este Zamolxis şi care m-a asigurat că sunt fiul lui. Cu sufletele victimelor am comunicat prin rugăciune. Mesajul principal pe care l-am înţeles de la divinitate este că pământul va avea o altă înfăţişare. Faptele pe care le-am săvârşit asupra membrilor familiei au legătură cu acest mesaj, deoarece vroiam să-i scutesc de o suferinţă“.

Acestea erau detalii spuse în primele faze ale anchetei şi se pare că detenţia i-a „limpezit“ mintea de drogurile consumate, pentru că la proces a început să regrete tripla crimă. Florin Buliga a mai spus că după triplul asasinat a stat acasă până la ora 01.001, apoi a plecat la firmă, a sunat o verişoară din Bucureşti şi i-a spus ce a făcut, dar n-a fost crezut.

Abia în jurul orei 13.00 s-a predat la Poliţia Braşov. Instanţa l-a obligat să achite daune morale de câte 75.000 de euro socrilor din judeţul Neamţ şi 45.000 de euro unei cumnate.

De la divorţ şi o casă, soacra şi fiul ucişi şi apoi incendiaţi

Florin Petrache a fost condamnat definitiv la începutul lunii aprilie 2020. FOTO: D.S.

Florin Petrache, de 60 de ani, din Piatra Neamţ, acuzat că şi-a ucis fiul şi soacra, rămâne cu pedeapsa detenţiei pe viaţă pentru dublu omor, Curtea de Apel Bacău pronunţându-se definitiv la începutul lunii aprilie 2020.

Crimele au avut loc pe 26 martie 2019, pe strada Blanduziei, din Piatra Neamţ. În familie, situaţia era tensionată, soţia ucigaşului fiind plecată în Italia şi era decisă să divorţeze, lucru pe care-l adusese la cunoştinţa bărbatului.

Acesta nu era în relaţii bune nici cu soacra în vârstă de 68 de ani, deoarece îşi construise în curtea acesteia o casă fără acte, iar în condiţiile separării de soţie risca să o piardă. Tocmai această situaţie pare să fi fost mobilul crimelor săvârşite la câteva zile după întoarcerea autorului din Italia.

Relaţii tensionate avea Petreche şi cu fiul de 16 ani, elev la un liceu de artă, care era acuzat că nu-şi respectă tatăl pe cât ar trebui. La momentul agresiunii, inculpatul nu era băut, dar anchetatorii au susţinut că era într-o stare psihică precară din cauza tensiunilor din familie.

Acest lucru a reieşit şi din scurta declaraţie făcută după comiterea infracţiunilor, în momentul când eradus la Parchetul Neamţ pentru audieri. Destul de incoerent, inculpatul a susţinut în faţa jurnaliştilor că toată vina îi aparţine soţiei, din cauza căreia nu mai are nimic:

„Mi-a luat ultima speranţă de viaţă. Familia mea mi-a luat totul. Dacă îmi dădea o speranţă de viaţă... Ultima speranţă mi-a luat-o! Vagaboanda! E o viperă!“.

În dimineaţa zilei de 26 martie 2019, în jurul orei 04.00 a izbuncit un scandal între făptaş şi soacră, iar bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori, în timp ce fiul dormea. Acesta a fost alertat de strigătele bunicii şi a încercat să o apere, dar a sfârşit tot în urma unor lovituri de cuţit.

Necropsia celor două cadavre avea să stabilească faptul că cele două victime nu ar fi avut nicio şansă de supravieţuire, chiar dacă primeau ajutor medical imediat după agresiune. După săvârşirea crimelor, Florin Petreche a mai stat în locuinţă aproximativ o oră, iar la un moment dat a dat foc casei, flăcările fiind provocate în trei camere.

Făptaşul a fost obligat la plata unor daune imense, 1,3 milioane de euro soţiei şi 507.000 de euro către un frate al nevestei.

Boală psihică şi alcool, două crime şi doi răniţi grav, între care un poliţist

Constantin Brumă a comis două crime pe fondul consumului de alcool. FOTO: D.S.

Constantin Brumă, de 46 de ani, din comuna Războieni, judeţul Neamî, este alt ucigaş care-şi va petrece restul zilelor într-un penitenciar. A primit această sentinţă la finalul anului 2018, după ce şi-a ucis mama de 71 de ani, un vecin, Gheorghe Laiu, de 78 de ani, a rănit-o grav pe soţia acestuia şi un poliţist.

Brumă a folosit un cuţit când şi-a omorât mama cu mai multe lovituri, scandalul a fost auzit de un consătean, dar a sfârşit şi acesta în momentul în care a intervenit. De furia ucigaşă nu a scăpat nici soţia vecinului, femeia alegându-se cu leziuni grave, fiind diagnosticată cu şoc hemoragic după ce lama cuţitului i-a străpuns ficatul, stomacul şi unul din plămâni.

Până să fie imobilizat, autorul a rănit unul dintre agenţii de poliţie venit la faţa locului pentru aplanarea

situaţiei, agresorul nefiind impresionat de focurile de avertisment trase înainte de a fi încătuşat.

În prima fază a anchetei, Brumă, care era cunoscut cu afecţiuni psihice, dar nu severe, a avut o poziţie

necooperantă şi a fost necomunicativ, aşa că nu a dat detalii despre ce l-a împins la oribilele fapte.

Cercetările ulterioare aveau să scoată la iveală faptul că, deşi era bolnav şi i se recomandase o medicaţie strictă pentru a nu deveni violent, consuma mari cantităţi de alcool. Se pare că, în repetate rânduri, mama l-a certat pentru acest lucru, dar şi pentru faptul că atunci când bea uita de serviciu.

Lucra la Centrul de Recuperare Medicală Războieni de 20 de ani, fusese paznic de noapte, dar din cauza problemelor psihice şi a alcoolului era muncitor necalificat.

În ziua crimei, femeia l-a apostrofat pentru că băuse de Rusalii şi iar nu era în stare să meargă la serviciu. La un moment dat, bătrâna i-a povestit vecinului că s-a săturat de fiul bolnav şi mare amator de alcool.

Conversaţia a fost auzită de Constantin Brumă, care, furios peste măsură, a luat un cuţit, măcelul soldându-se cu doi morţi şi doi răniţi. Judecătorii au mai hotărât ca ucigaşul să achite daune de 50.000 de lei poliţistului pe care l-a atacat cu cuţitul şi 20.000 de lei vecinei înjunghiateşi rămasă văduvă.