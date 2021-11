Expediţia temerară a doi români, cale de 13.000 de km, prin Australia. Printre păianjeni şi furnici gigant FOTO

Doi exploratori români au început traversarea Australiei pe

triciclete, temerarii fiind Radu Păltineanu şi partenera sa, Irina Repede. Expediţia a început pe 12 octombrie 2021, va dura vreo opt luni, traseul însemnând aproximativ 13.000 de kilometri. Au plecat din cel mai nordic punct al continentului, capul York, urmând să ajungă în cel mai sudic punct, South Point.

Călătoria îi va purta prin jungla tropicală, prin savană şi prin deşerturile australiene. Radu, un explorator din Piatra Neamţ, care are şi cetăţenie canadiană, fiind absolvent al Universităţii McGill, este primul român care a traversat cele două Americi pe bicicletă, din nordul Alaskăi, până în sudul Argentinei, în Ţara de Foc, o expediţie pentru care a fost numit „Aventurierul european al anului 2018“.

A parcurs până acum peste 40.000 km în America de Nord,

America de Sud, Europa şi Oceania, iar în 2021 a fost desemnat explorator National Geographic România, contribuind cu articole şi materiale inedite din zonele pe care le străbate. De asemenea, a urcat pe câteva dintre cele mai emblematice vârfuri din lume.

În 2020, Radu şi Irina, aflaţi în vacanţă, au rămas prizonieri în Noua Zeelandă, fiindu-le interzisă plecarea din motive pandemice, aşa că au pus la cale o altă aventură, ce a însemnat parcurgerea a 3.000 de kilometri. Au traversat Insula de Nord pe jos, iar Insula de Sud pe biciclete. În Noua Zeelandă le-a venit ideea experienţei din Australia, pornind după câteva luni de pregătiri.

Iată ce a postat Păltineanu pe 15 octombrie: „Am pornit în jurul Australiei, într-o aventură care ne va

purta prin cele mai sălbatice colţuri ale acestui continent ancestral. Este o senzaţie absolut grozavă, să mă întorc la viaţa nomadă, în cort, mereu într-un loc nou, în mijlocul naturii. Totul este plin de viaţă aici. Ieri seară, am dormit înconjuraţi de păienjeni, iar dimineaţă ne-am trezit cu cortul găurit de furnici gigant. Practic, ne-am pus cortul pe teritoriul lor şi le-am lăsat fără ieşire, aşa că şi-au săpat una nouă, direct prin cortul nostru. Oricum, aventura este abia la început şi avem multe de trăit şi povestit, dragilor“.

„Obstacolele sunt cele din care avem cele mai multe de învăţat“

În experienţa australiană, cei doi vor străbate imensul traseu pe o tricicletă simplă, nemotorizată, în timp ce Irina se va folosi de o tricicletă asistată de un motor electric alimentat de o baterie care se încarcă solar, prin panouri fotovoltaice, 100% autonomă.





Expediţia nu va fi lipsită de provocări. Dincolo de căldura năucitoare şi terenul extrem de dificil, distanţele lungi, fără puncte de realimentare, îi vor obliga pe cei doi să transporte cantităţi considerabile de hrană şi apă. Şi fauna periculoasă sunt provocări cărora vor fi nevoiţi să le facă faţă. Însă, toate acestea vin la pachet cu satisfacţia imensă care vine odată cu cucerirea de teritorii noi şi reuşita doborârii propriilor limite.

„Experienţa de trei ani în Americi şi cea de un an în Noua Zeelandă îşi vor spune cuvântul în noua provocare de a traversa «Continentul roşu». La iniţiativa Irinei, am ales să realizez această expediţie pe o tricicletă recumbentă, un mijloc unic care îmi va permite să intru în cele mai sălbatice colţuri ale Australiei, fiindcă, dincolo de toate, obiectivul acestei aventuri va fi acela de a descoperi şi explora unele dintre cele mai sălbatice colţuri ale ţării continent: de la peninsula York la deşerturile Tanami şi Nullarbor, prin unele din cele mai misterioase şi inospitaliere locuri“.

Aşa explică, pentru Adevărul, ce i-a îndemnat la drum. Mai susţine că aventura şi adrenalina necunoscutului sunt vectorii care îi mână în acest demers. Sunt conştienţi că urmează câteva luni extrem de dificile, dar pline de neprevăzut şi necunoscut, dar care le vor oferi lecţii de viaţă cum

nu multora le este dat să experimenteze.

„De cele mai multe ori, obstacolele sunt cele din care avem cele mai multe de învăţat, iar noi ne propunem să ieşim din zona de confort, îmbrăţişând în mod responsabil provocările necunoscutului“, a detaliat Radu Păltineanu. În plus, temerarul călător prin lume „documentează“ toată expediţia pe pagina de Facebook, pentru cei care-i urmăresc, pentru a demonstra că lumea se poate vedea

şi altfel decât de la volanul unei maşini.

„Ţinutul acesta este magic“

Cei doi români au început planificarea logistică pentru „vizita“ în Australia încă din aprilie 2021. Au aşteptat destul de mult până ce le-a fost aprobată de către autorităţi viza de intrate pe continent.

Pregătirile au durat mult, pentru că noua provocare aducea aspecte noi. Trebuie să străbată al doilea cel mai puţin populat continent al planetei, după Antarctica, la care se adaugă distanţe uriaşe între punctele de realimentare şi hidratare, în care trebuie să fie autonomi. Iată ce şi câteva din cele notate de Păltineanu, pe contul de Facebook, despre aventura pe „Continentul roşu“

15 octombrie 2021: „Nord-estul Australiei este un loc ancestral, unde jungla tropicală îşi dă rendez-vous cu Marea Barieră de Corali. De altfel, în seara aceasta, ne-am cuibărit în inima pădurii Daintree, cea mai veche junglă de pe Terra, la cei aproximativ 400 de milioane de ani ai săi. Totul mişcă, totul este plin de viaţă în jurul cortului nostru.

În timp ce Irina se asigură că suntem la o distanţă mare de orice râu sau apă, pentru a nu da nas în nas cu crocodilii de apă sărată, reptile demne de era Jurassică, pe deasupra cortului zboară un liliac gigant, la depărtare se aude zgomotul unor păsări de noapte, iar pe fundal cântă greierii. Da, suntem pe cel mai sălbatic continent al Terrei şi urmează câteva luni de pură aventură şi conexiune cu acest tărâm“.

21 octombrie 2021: „Porţiunea pe care tocmai am parcurs-o trece prin cea mai veche junglă a Terrei, Daintree. Aici au fost descoperite unele dintre cele mai vechi specii de animale de pe Terra (...). Nu a fost un drum deloc lipsit de dificultăţi şi suntem abia la început. (...) Dar ţinutul acesta este magic. Imediat cum se lasă noaptea totul prinde viaţă. Cred că am reperat cel puţin 10 specii de păienjeni diferiţi până acum iar aseară am dat nas în nas cu şarpele brun (pseudonaja textilis)“.

Pledoarie pentru Australia

24 octombrie 2021: „Se pare că Australia vrea să ne ţină în priză încă din primele zile ale aventurii. De altfel, prima săptămână pe drum s-a lăsat nuCapriciile vremii! Judeţul unde a fost cel mai cald din ţară şi unde, la aceeaşi oră, se resimţeau -23 de grade mai cu peripeţii şi probleme. Încă din a doua seară la cort ne-au găurit footpath-ul şi podeaua cortului de ne-am trezit cu el sită şi invadaţi. La asta nu ne-am fi gândit veci dar, se pare că furnicilor australiene le-a plăcut tare mult materialul cortului nostru“.





Tot pe 24 octombrie, Radu Păltineanu consemna că butucul roţii de pe spate a tricicletei i-a cedat şi a trebuit să facă rost de una nouă. A reuşit, dar în cale le-au ieşit nişte pante off-road, cu înclinaţie de 30%, care taie munţii din jungla Daintree. Şi concluzionează, după doar câteva zile de expediţie că Australia este un ţinut pe cât de superb, pe atât de sălbatic şi ostil pe alocuri, dar fix de aia fac ce fac.

28 octombrie 2021: „Este Australia adâncă, Australia tropicală şi partea acestui continent prea puţin atinsă încă de om, cu vaste teritorii aborigene şi puţine căi de acces. Prăfuiţi, obosiţi rupţi dar fericiţi. E un loc ancestral, oprit într-un timp demult apus, departe de tumultul şi problemele vieţii cotidiene. Ce vroiam să vă zic...e greu, dar e şi al naibii de frumos“.

2 noiembrie 2021: „Chiar şi atunci când totul îţi pare advers, realizezi că eşti înconjurat de frumos, de imensitatea naturii atât de puţin atinsă de om. Cu cât accepţi mai mult duritatea aparentă a locului, cu cât o poţi iubi mai mult, cu cât încerci să te aclimatizezi mai mult, cu atât devine mai suportabilă, mai plăcută, mai uşoară. (...) Deodată ni se deschide o altă lume. O lume a eternului, a imensităţii acestui ţinut, a universului. Australia nu seamănă cu nimic altceva din câte locuri am apucat să văd pe această planetă, dar această frumuseţe nu se lasă uşor descoperită.

