Construcţiile ilegale ale etnicilor romi din Târgu Neamţ, dărâmate cu buldozerul: „Noi tot i-am somat şi acum am acţionat“

Autorităţile locale din oraşul Târgu Neamţ au intervenit cu utilaje marţi, 31 iulie, pentru eliberarea unui teren din cartierul Tăbăcari ocupat de temeliile a două case. Construcţiile aparţin unor persoane de etnie romă şi au fost demarate în primăvara acestui an.

Primarul Daniel Harpa a precizat că cele două construcţii erau ilegale şi că operaţiunea nu are legătură cu scandalul petrecut pe 5 iulie între două grupuri de romi care s-au răfuit cu bâte, răngi şi pietre pe strada Radu Teoharie.

„Noi am identificat cele două construcţii, şi au fost somaţi să le demoleze în termen de 30 de zile. Nu s-au conformat şi noi am intervenit pentru eliberarea terenului. Nu are nicio legătură scandalul cu romii de acţiunea noastră de pe 31 iulie. Noi din primăvară tot i-am somat, le-am spus că au construit ilegal pe domeniul public şi acum am acţionat conform legii. Sper ca acesta să fie un semnal de alarmă pentru cetăţeni, indiferent de etnie, care trebuie să înţeleagă că nu poţi construi oricum şi oriunde“, a declarat primarul Daniel Harpa.

Acţiunea de marţi a fost făcută în prezenţa forţelor de ordine, echipaje de Poliţie şi luptători SAS fiind solicitate pentru a interveni în caz că proprietarii construcţiilor ar fi împiedicat utilajele să demoleze temeliile.

„Zona în care s-a intervenit e în cartierul Tăbăcari, acolo unde avem o lucrare de canalizare. Primăria pune la dispoziţie o suprafaţă de teren pentru tineri căsătoriţi, sau celor până în 35 de ani, iar pe baza dosarelor acordăm maxim 500 mp de teren inclusiv cetăţenilor de etnie romă, dar ei nu înţeleg“

În ceea ce priveşte măsurile luate după scandalul de la începutul lunii iulie, edilul spune că o măsură va fi aplicată la bursa locurilor de muncă de vineri, unde beneficiarii ajutorului social vor pierde acest sprijin dacă vor refuza locurile de muncă oferite.

„Avem în evaluare tot ce înseamnă dosare de ajutor social. Vom avea bursa locurilor de muncă vineri, şi toţi beneficiarii de ajutor social au fost invitaţi. Pentru cei care nu vor accepta locurile oferite, vom aplica noua lege şi vor pierde acest sprijin. În Târgu Neamţ sunt 60 de cetăţeni de etnie romă care primesc ajutor social, dar în total, sunt 140 de beneficari. La Poliţia Locală am scos trei posturi şi în maxim două luni îi încadrăm“, a mai adăugat Daniel Harpa.