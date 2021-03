Bendeac şi Maticiuc au mers la spitalul din Neamţ. Vor să-l renoveze. „Este un memorial al durerii“

Mihai Bendeac şi Codin Maticiuc, doi dintre cei mai cunoscuţi oameni din showbiz-ul românesc, se implică în renovarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ, o unitate sanitară în care, la fel ca majoritatea din ţară, lipsurile de tot felul afectează grav actul medical, plus că un incendiu devastator din noiembrie anul trecut a distrus în totalitate Secţia ATI, cauzând şi decesul a zece persoane.

Construrea sau renovarea unor spitale publice din bani privaţi este proiectul în care Codin Maticiuc s-a implicat împreună cu alte figuri publice, încercând să facă ceea ce autorităţile statului nu reuşesc de când cu originala democraţie românească. Pentru a vedea ce-i de făcut cu unitatea sanitară de la Piatra Neamţ, Maticiuc şi Bendeac au fost, pe 15 martie 2021, în oraşul de sub culmea Pietricica.

Acesta a explicat şi ce i-a determinat să viziteze unitatea medicală din Piatra Neamţ:

„Am pus un anunţ pe Facebook ca vreau şi pot să renovez şi alte spitale din ţara asta şi să mă contacteze managerii. Am lăsat numărul de telefon al directorului fundaţiei. Trei au sunat şi când au fost rugaţi să dea şi un mail după, doar unul s-a conformat: managerul Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ, Alexandru Filimon. (...) Duminică am plecat spre Piatra Neamţ, alături de principalul sponsor al «spitalepublicedinbaniprivati», Mihai Bendeac. Un om care a donat până acum mai mulţi bani decât are“, a menţionat Maticiuc.

Cei doi au venit şi pentru a vedea noua Secţie modulară ATI, care este construită de Dăruieşte Viaţă, în locul celei care a ars pe 14 noiembrie 2020, proiect realizat de fundaţie cu bani strânşi din donaţii private. Mihai Bendeac a anunţat că va dona pentru aceastăcauză toţi banii strânşi din vânzarea cărţii publicate împreună cu mama sa, Emilia - „Jurnalul unui burlac: Conversaţii cu mama“.

„Nu ştiam dacă am voie să vă spun că Mihai şi Codin sunt plecaţi la Piatra Neamţ, dar văd că au postat ei. Spitalul de acolo are nevoie de ajutorul vostru, de Crăciun mulţi dintre voi aţi ales să puneţi printre cadouri şi cartea noastră, vă suntem profund recunoscători pentru gestul vostru. Iepuraşul de Paşti face şi el surprize plăcute, iar prin bunătatea şi ajutorul vostru renovăm şi la Piatra Neamţ cu banii care se mai strâng din vânzarea cărţii. Mulţumim frumos, să fiţi cu toţii binecuvântaţi!“, a postat pe contul de socializare Emilia Bendeac.

Codin Maticiuc a detaliat şi ce le-a fost dat să vadă la Spitalul Judeţean Neamţ, cea mai mare unitate sanitară din judeţ, identificând nevoile acesteia, din păcate extrem de multe. Opinia e că singurul lucru bun îl constituie faptul că se construieşte în curte Secţia modulară ATI, iar unitatea poate fi denumită „Memorial al durerii“:

Maticiuc a mai spus despre spital că este unul în care un singur medic ortoped nu are dosar penal - cinci doctori au fost acuzaţi de fapte de corupţie. El a precizat că vrea să se apuce imediat de renovat, pentru că este nevoie de asta peste tot, dar urgenţe ar fi secţiile Pediatrie, Neurologie, Oftalmologie, ar mai trebui un lift pentru pacienţii de la Infecţioase, „care acum sunt urcaţi trei etaje cu pledul, căci targa nu intră pe scări“. Puse la punct ar trebui să fie şi băile, care arată groaznic.

„Ce puteţi face voi, mă întrebaţi toţi în cor dornici de a ajuta? Da, clar avem număr de sms la 8845 cu textul «FACEM», puteţi cumpăra de pe Tshirt-factory tot felul de materiale cu «spitalepublicedinbaniprivati» sau să intraţi pe site-ul fundaţiei Metropolis pentru a dona“, a mai postat Codin Maticiuc.

Cine vrea să ajute o poate face în trei feluri, după cum a indicat Maticiuc:

„1. Intraţi pe Facebook şi Instagram şi daţi un follow la Fundaţia Metropolis. Dacă ajunge destul de mare toate companiile ni se vor alătura mai uşor.

2. Intraţi pe Youtube şi daţi-mi un subscribe pentru ca atunci când postez filmările din spitalul de la Piatra Neamţ ele sa aibă vizibilitate.

3. Share la această postare poate vor şi alţii să se alăture.“

Şi Mihai Bendeac a comentat după postarea amicului Codin Maticiuc: „Degeaba încearcă el să exprime în cuvinte ce am găsit acolo... E ireal! Am să revin şi eu pe subiect. Până una-alta, ajutaţi-ne!!!!! This is NOT a fuckin' joke!“