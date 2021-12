În blugi şi adidaşi, prin troiene şi viscol. Turişti inconştienţi voiau să ajungă pe vârful Toaca din Ceahlău

Masivul Ceahlău este un obiectiv de interes major în judeţul Neamţ, fiind, an de an, ţinta câtorva zeci de mii de turişti care urcă spre creste. Numai că unii dintre ei ignoră riscurile la care se expun, plecând în ascensiune fără o minimă pregătire, acest lucru însemnând o informare prealabilă despre trasee, prognoza meteo, echipament adecvat, etc. Muntele este periculos şi vara, dar cu atât mai mult iarna, unele tentative terminându-se cu bine graţie salvamontiştilor, dar altele sfârşindu-se tragic.

Zilele trecute, câţiva tineri au fost opriţi să urce pe Ceahlău de o împătimită a muntelui, Anca Irina Enache, din Piatra Neamţ. Cel mai probabil, doar faptul că s-au întâlnit cu ea nu s-a sfârşit într-un mod tragic pentru grupul format din patru băieţi şi o fată. S-a întâmplat pe 19 decembrie, când femeia a fost „abordată“ de tineri, chiar la baza unui traseu. Şi-a dat seama că nu aveau nicio şansă să ajungă la vârful Toaca, pentru că erau

îmbrăcaţi sumar, în nişte geci subţiri şi cu adidaşi în picioare.

„Cel cu geacă portocalie îmi iese în întâmpinare şi mi se adresează (eu 50 ani): «Hei, bună! Vrem şi noi să urcăm pe vârful Toaca!». Eu zic, uitându-mă la cum erau îmbrăcaţi (mai ales la picioarele lor): «Aşa, cu gleznuţele goale? Aveţi mănuşi, beţe, căciuli, cagule?». Îşi dădeau coate de-acu'! I-am îndrumat să meargă în staţiunea Durău“, a declarat, pentru „Adevărul”, Anca Enache.

„Nu părăsiţi zona! E greşeala care vă poate costa viaţa!“

Pietreanca a mai spus că şi pentru ea, deşi în decursul anilor are la activ ascensiuni prin multe masive din ţară, urcarea pe Ceahlău în acea zi a fost extremă: „Acest traseu, Jgheabul cu Hotar, pe timp de vară îl faci în 2 ore şi 30 de minute. Pe timp de iarnă sunt necesare mai multe ore, iar efortul este triplu. Am vrut să renunţ după ce am parcurs trei sferturi din traseu, dar cum sunt o «leoaică», am continuat. A fost viscol, minus zece grade şi zăpadă foarte mare“.

Dacă cei cinci „temerari“ au fost opriţi la timp, nu acelaşi lucru s-a petrecut cu o familie din Bucureşti. Sâmbătă, 18 decembrie, soţul şi soţia au urcat pe Ceahlău, intenţionând să ajungă la cabana Dochia pe traseul Lutu Roşu. Aveau cu ei şi copilul, în vârstă de doar opt luni, iar la un moment dat au fost surprinşi de viscol. Nu-şi luaseră nicio măsură de precauţie, au ignorat iarna, nu aveau cazare asigurată la adăpostul alpin şi nici măcar un număr de telefon în caz de urgenţă. Norocul lor a fost că, în momentul când nu au mai putut înainta, au găsit pe un indicator numărul Dispeceratului Naţional Salvamont. Un salvamontist le-a preluat copilul, aplicându-i pături termice şi i-a dus apoi pe toţi la cabana Dochia.

„Echipaţi-vă corespunzător sezonului de iarnă şi porniţi foarte devreme pe trasee. Din rucsac nu trebuie să lipsească o trusă de prim-ajutor, lanternă, pelerină impermeabilă, haină şi pantaloni groşi pentru schimb. Dacă sunteţi surprinşi de întuneric, încercaţi din timp să identificaţi o poziţie certă şi să o comunicaţi Salvamont. Nu părăsiţi zona în care ati fost localizaţi!. Este o greşeală care vă poate costa viaţa!“, spune Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.

