„Merite” de poliţist: a furat cârlige de pescuit şi amenzi rutiere, a bătut un sătean şi face afaceri dubioase cu lemne

Agentul şef adjunct Sandu Modog lucrează la Poliţia rurală din comuna bihoreană Tileagd şi fusese reclamat pentru incidentul cu lemnele de către un localnic din comuna Brusturi, Gheorghe Platona, fostul preşedinte al Asociaţiei de Pădurit şi Păşunat Ţigăneştii de Criş.

"Am primit informaţii că domnul Modog face mai multe transporturi de lemne în baza unui singur aviz. Când l-am văzut venind dinspre pădure, am verificat transportul în aplicaţia Radarul Pădurilor. Am văzut că nu e în regulă şi am sunat la 112", povesteşte Platona, explicând că poliţistului i-a mers de ceva vreme vestea că ar face afaceri necurate cu lemne luate din pădurile composesoratului, profitând că de anul trecut acesta este condus de propria soţie.

Flagrantul

În ziua flagrantului, Modog luase lemnele din pădure şi, potrivit documentelor însoţitoare, ar fi trebuit să le ducă în Aleşd, dar le-a transportat în direcţia opusă, în Oşorhei, fiind prins de echipajul de poliţie în momentul în care a început să descarce maşina în curtea unui bihorean.

Incidentul a fost tratat, însă, ca o contravenţie de către colegii agentului, care s-au limitat să-i confişte materialul lemnos şi să-l amendeze cu 1.000 lei, cazul fiind cercetat, însă, de conducerea instituţiei, “urmând ca în funcţie de rezultat să fie dispuse măsurile legale care se impugn”, după cum susţine purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, comisarul şef Alina Fărcuţa.

Căutat de corespondentul „Adevărul”, agentul şef adjunct Sandu Modog a pasat telefonul soţiei, care a venit cu o explicaţie halucinantă: lemnele sunt din “cota” ei de pădure, iar soţul le-a descărcat din maşină în curtea unui străin ca să “le aranjeze”, pentru că trebuia să mai pună peste ele scânduri şi altfel nu se putea. Explicaţia nu are nicio logică, la fel cum nu are faptul că bărbatul s-a dus cu maşina încărcată din Brusturi până aproape de Oradea, ca apoi să facă iar drumul spre Aleşd. Ca şi cum ar fi mers din Bucureşti la Giurgiu, cu un “mic” ocol pe la Piteşti. De unde şi suspiciunea că, de fapt, e vorba de lemne sustrase şi vândute la negru...





Un om cu probleme

Culmea e că poliţistul nu e la prima abatere. În 2009, el a fost surprins de camerele de supraveghere din fostul hypermarket Pic din municipiul Oradea băgând în buzunar un pachet de cârlige pentru pescuit. Incidentul umilitor s-a petrecut pe 18 februarie 2009 şi a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Agentul, pe atunci adjunct al şefului de post din Tileagd, a luat un pachet cu 6 cârlige de pescuit de pe raft şi, în loc să-l pună în coş pentru a-l plăti, l-a băgat în buzunar. Apoi s-a mai plimbat o vreme prin magazin şi, în final, s-a îndreptat spre casierie, unde a plătit doar contravaloarea mărfurilor din coş. dar fără să pomenească de cârlige. I-au adus aminte agenţii de pază, care l-au rugat să scoată pachetul ascuns. Însă în loc de asta, Modog a început să strige şi a scos din buzunar legitimaţia de poliţist, lucru care, însă, nu i-a folosit, fiind ridicat şi dus la sediul Poliţiei municipale, unde a pus incidentul pe seama unei nebunii de moment.

Dosarul a fost în final clasat, pe motiv că prejudiciul fusese mic şi recuperat integral. Şi, cu toate că şefii Poliţiei Bihor au promis atunci sancţiuni aspre pentru subofiţerul care şi-a făcut de râs uniforma pentru câteva cârlige de pescuit, în final l-au lăsat să lucreze mai departe. Urmarea? Un an mai târziu, subofiţerul era din nou în anchetă, de astă dată pentru delapidare...





Amenzi la bugetul personal

Modog a fost prins că a băgat în buzunar aproape 8.000 lei din amenzile încasate de la şoferi găsiţi cu nereguli în trafic şi la fel a făcut şi cu cotoarele chitanţierelor din care a tăiat documentele pentru cei amendaţi, cotoare pe care, conform procedurii, ar fi trebuit să le predea la sediul Poliţiei emitente. Ghinionul lui a fost că şefii Poliţiei au demarat o inventariere a chitanţelor emise pentru amenzile date pe loc. Somat să depună cotoarele lipsă, poliţistul s-a împrumutat cu 5.000 lei de la jandarmul cu care patrula şi i-a depus la casieria Primăriei, iar pe chitanţa primită în schimb a modificat anul, din 2010 în 2008, predând-o împreună cu cotorul.

Evident, furtul şi falsurile au fost descoperite, aşa că Modog a fost dat pe mâna procurorilor. Doar că poliţistul a scăpat şi de această dată. după ce a returnat paguba.





Legea lui Modog

În această vară a recidivat, fiind trimis în judecată pentru purtare abuzivă prin vătămare corporală gravă. Potrivit rechizitoriului întocmit pe numele lui de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, bărbatul s-a enervat pe un sătean din localitatea Tilecuş care, băut fiind, a sunat fără motiv la 112, şi pe care, de faţă cu martori, l-a bătut în plină stradă cu picioarele şi cu bastonul peste picior, torace şi abdomen, oprindu-se abia când martorii i-au strigat să înceteze. Împreună cu un coleg, Modog l-a încătuşat apoi pe reclamant şi l-a băgat, tot înjurând, în maşina Poliţiei. La sediu, i-a aplicat "o nouă serie de lovituri peste corp, cu preponderenţă cu bastonul peste picioare şi în zona inghinală, în timp ce victima era încătuşată cu mâinile la spate", arată actul de acuzare. În final, când s-a plictisit, şi-a chemat colegii, care l-au luat pe om, i-au scos cătuşele şi, la indicaţiile lui Modog, l-au dus în sat, abandonându-l pe stradă.