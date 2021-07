Cine sunt tinerii care au absolvit Bacalaureatul cu media perfectă: „Se poate fără meditaţii“

Două dintre tinerele "zeciste", Raluca Ban şi Adelina Balint sunt absolvente ale Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Oradea, prietene şi colege la specializarea Filologie - Bilingv engleză iar acum ambele vor să se înscrie la Facultatea de Drept.

Ambele se aşteptau la note mari, însă nu la media maximă. "Nu mi-a venit să cred. Am învăţat foarte mult, mă aşteptam la note mari, dar nu la 10", spune Raluca.

Băiatul, Alex Ghenţ, este absolvent al Liceului Teologic Baptist Emanuel, va da admiterea, în august, la Academia de Poliţie, pentru că visează să devină poliţist.

Cele două zeciste de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Adelina Balint şi colega ei, Raluca Ban(stânga), vor să aplice la Facultatea de Drept din Oradea FOTO: arhiva personală Raluca Ban şi Adelina Balint

"E de muncă, dacă vrei să ajungi aici. Am avut parte de profesori pe care îi pot numi în adevăratul sens al cuvântului, ,,mentori”, oameni care au preferat să îşi rupă din timpul lor pentru a mă îndruma pe mine atât academic, cât şi spiritual. Nu în ultimul rând am avut şi am parte de toată susţinerea familiei mele dar şi a prietenilor care m-au sprijinit necondiţionat. Astfel, doresc să le mulţumesc tuturor oamenilor speciali din viaţa mea care m- au ghidat pe această cale", a povestit Alex.

Alex Ghenţ a visat, de mic copil, să fie apărător al legii. Îşi doreşte să fie admis la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. FOTO: arhiva personală Alex Ghenţ

Pe lista zeciştilor din Bihor se află şi două absolvente ale Colegiului Naţional "Onisifor Ghibu" din Oradea: Andreea Filimon (filologie - jurnalism), care vrea să se înscrie tot la Facultatea de Drept din Oradea şi Maria Bodiu, din clasa de filologie – intensiv engleză, cea din urmă o tânără care vrea să devină, la rându-i, profesor de limba română şi engleză.

Absolventă a Colegiului Naţional "Onisifor Ghibu", Andreea Filimon visează la o carieră în magistratură. FOTO: arhiva personală Andreea Filimon

Spre deosebire de ceilalţi patru tineri, Maria a reuşit să obţină media perfectă fără meditaţii, doar cu ce a învăţat din clasă, de la profesori. "Am învăţat constant şi asta cred că m-a ajutat. Nu am luat meditaţii la nici o materie, se poate şi fără meditaţii. Am pus suflet, implicare, am primit şi sfaturi bune de la profesorii mei, am avut profesori foarte buni care ne-au îndrumat cum să învăţăm", spune Maria, care vrea să aplice la Facultatea de Litere din Oradea.

Pasionată de pictură, dar şi de scris, Maria Bodiu a publicat în timpul anilor de liceu mai multe articole în revista şcolii, Logopaper, şi a fost membru în echipajul antidrog al Liceului. FOTO: arhiva personală Maria Bodiu

