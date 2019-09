Zece filme sud-americane bine cotate de critici şi public

1. Roma (2018). Film regizat de Alfonso Cuarón





2. The Official Story (1985). Film regizat de Luis Puenzo





3. The Secret in Their Eyes (2009). Film regizat de Juan Jose Campanella





4. Macario (1960). Film regizat de Roberto Gavaldón





5. Central Station (1998). Film regizat de Walter Salles





6. Amores Perros (2000). Film regizat de Alejandro González Iñárritu





7. Viridiana (1961). Film regizat de Luis Buñuel





8. Portrait of Maria (1946). Film regizat de Emilio Fernández





9. Cidade de Deus (2002). Film regizat de Fernando Meirelles





10. O pagador de Promessas (1962). Film regizat de Anselmo Duarte





