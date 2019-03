Zece filme romantice cu recenzii foarte bune de la critici

1. Before Midnight (2013). Film regizat Richard Linklater





2. Casablanca (1942). Film regizat de Michael Curtiz





3. Cold War (2018). Film regizat de Pawel Pawlikowski





4. Gone With the Wind (1939). Film regizat de Victor Fleming.





5. Blue Is the Warmest Color (2013). Film regizat de Abdellatif Kechiche





6. The Piano (1993). Film regizat de Jane Campion





7. The Cranes Are Flying (1957). Film regizat de Mikhail Kalatozov





8. City Lighs (1931). Film realizat de Charlie Chaplin





9. Her (2013). Film regizat de Spike Jonze.





10. Hannah and Her Sisters (1986). Film regizat de Woody Allen.





