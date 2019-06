Zece filme istorice pe care nu trebuie să le rataţi

1. The Leopard (1963). Film regizat de Luchino Visconti





2. The Downfall (2004). Film regizat de Oliver Hirschbiegel





3. The Battle of Algiers (1966). Film regizat de Gillo Pontecorvo





4. Harakiri (1962). Film regizat de Masaki Kobayashi





5. Gladiator (2000). Film regizat de Ridley Scott





6. The Passion of Joan of Arc (1928). Film regizat de Carl Dreyer





7. Katyn (2007). Film regizat de Andrzej Wajda





8. Schindler’s List (1993). Film regizat de Steven Spielberg





9. Kingdom of Heaven (2005). Film regizat de Ridley Scott





10. Kagemusha (1980). Film regizat de Akira Kurosawa





