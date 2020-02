Zece dintre cele mai bune filme japoneze de animaţie ale tuturor timpurilor

Spirited Away

1. Spirited Away (2001). Film realizat de Hayao Miyazaki





2. Akira. Film realizat de Katsuhiro Ôtomo





3. Princess Mononoke. Film realizat de Hayao Miyazaki





4. Ghost in the Shell (1995). Film regizat de Mamoru Oshii





5. Porco Rosso (1992). Film realizat de Hayao Miyazaki





6. The Wind Rises (2013). Film realizat de Hayao Miyazaki





7. Paprika (2006). Film realizat de Satoshi Kon





8. Castle in the Sky (1986). Film realizat de Hayao Miyazaki





9. The Girl Who Leapt Through Time (2006). Film realizat de Mamoru Hosoda





10. The Tale of The Princess Kaguya (2013). Film realizat de Isao Takahata





Sursa: Screenrat