VIDEO Discursul halucinant al unui profesor universitar candidat la şefia UMF Iaşi: „Fiecare dintre noi care am condus mulţi ani, multe lucruri“

Norina Forna va candida pentru funcţia de rector al UMF Iaşi, la alegerile de anul viitor, susţin surse apropiate instituţiei. Decanul de la Facultatea de Medicină Dentară a fost întrebată de un reporter dacă infirmă zvonurile privind candidatura sa, răspunsul fiind unul incoerent.

Întrebare reporter: În ceea ce priveşte zvonurile că veţi candida la conducerea UMF-ului, le infirmaţi?

Norina Forrna: „Poate aceste preocupări, fiecare dintre noi care am condus mulţi ani multe lucruri şi în România sunt valabile de a fi continuate, indiferent pe ce palier. Evident că în tot ce ne interesează structuri la care am pus o bază este de interes...orice structură de a fi...de candidatură, deci fiecare dintre noi cu siguranţă ceea ce am condus până acum ne motivează mai departe să ne continuăm activitatea indiferent pe ce palier, încât aşteptăm perioada electorală când să ne exprimăm acest subiect.”

Cine este Norina Forna

Numele decanului Facultăţii de Medicină Dentară, Norina Forna, a apărut în dosarul „Mită la prefect“, în calitate de denunţător.

În dosarul menţionat, fostul prefect al judeţului Iaşi, Radu Prisăcaru, a fost condamnat de luare de mită. Alături de soţul ei, Norina Forna a depus un denunţ la DNA în care a acuzat că i s-ar fi cerut mită în vederea retrocedării unei suprafeţe mari de teren.

Declaraţiile Norinei Forna au fost esenţiale în cursul procesului, la finele căruia, pe lângă Prisăcaru, au mai fost condamnaţi un avocat din Iaşi, Toni Baltag, şeful Agenţiei Domeniilor Statului, Flavius Ioniţă, dar şi omul de afaceri Cristian Maftei, finul lui Crin Antonescu. Norina Forna şi-a început activitatea academică în 1989, ca asistent universitar suplinitor la disciplina de protetică dentară din cadrul UMF.