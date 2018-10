VIDEO Creţu, iritată de dezinteresul Guvernului României pentru Autostrada Iaşi-Târgu Mureş: „Avem bani de infrastructură. Nu avem proiecte“

La conferinţa prin care a debutat Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor la Bruxelles, comisarul Corina Creţu a făcut o amplă declaraţie privind lipsa de interes a guvernanţilor români privind implementarea proiectelor mari cu fonduri europene.

„În cazul României am făcut eforuri extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de 3 miliarde de euro, practic am degrevat bugetul naţional de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduţi. Am ajuns la o rată de absorbţie pentru perioada 2007-2013 de peste 90%, în condiţiile în care în 2014 am preluat-o de la sub 50%. Am aprobat proiecte retrospective, proiecte care sunt realizate, dar pentru care statul român plătea credite BEI şi BERD, am preluat salariile tuturor lucrătorilor pe fonduri europene“, a declarat comisarul