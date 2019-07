Test de cultură generală despre pictori şi sculptori celebri. Cu ce personaj politic a avut o relaţie amoroasă Frida Khalo

1. În ce oraş s-a născt Michelangelo Bounarotti?

a) Roma

b) Bologna

c) Florenţa



2. Cum s-a numit fratele lui Vicent van Gogh, cel care l-a sprijinit financiar până la finalul vieţii sale?

a) Theo

b) Justin

c) Gustav



3. Cine a pictat „Primăvara”?

a) Monet

b) Botticelli

c) Gaugain



4. Cine a pictat lucrarea care, în prezent, deţine recordul pentru cel mai scump tablou vândut vreodată la o licitaţie publică?

a) Van Gogh

b) Leonardo da Vinci

c) Toulouse Lautrec



5. În ce oraş s-a născut Corneliu Baba?

a) Bucureşti

b) Iaşi

c) Craiova



6. Cine a pictat „Jucătorii de cărţi”?

a) Cezanne

b) Manet

c) Matisse



7. Cine a sculptat “Faun si nimfa”?

a) Bâncuşi

b) Donatello

c) Rodin



8. Care este ţara de origine a pictorului Stanley Bleifeld?

a) Anglia

b) SUA

c) Italia



9. În ce ţară a murit Salvator Dali

a) Italia

b) SUA

c) Spania



10. Cu ce personaj politic a avut o relaţie amoroasă Frida Khalo?

a) Lev Troţki

b) Fidel Castro

c) Che Guevarra

Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – b, 5 – c, 6 – a, 7 – c, 8 – b, 9 – c, 10 – a.

