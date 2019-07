Test de cultură generală despre Jocurile Olimpice. Ce sportiv român are cele mai multe medalii?

1. În ce an a avut loc prima ediţie a Jocurilor Olimpice din epoca modernă?

a) 1896

b) 1900

c) 1886





2. Cine este considerat părintele Jocurilor Olimpice?

a) Pierre de Coubertin

b) Demetrius Vikelas

c) John Smith





3. Ce sportiv a câştigat cele mai multe medalii de aur în toată istoria competiţiei?

a) Nikolai Andrianov

b) Mark Spitz

c) Michael Phelps





4. Ce ţară deţine recordul pentru cele mai multe medalii de aur?

a) SUA

b) Rusia

c) China





5. În ce oraş a avut loc ediţia din 1980 a Jocurilor Olimpice de vară?

a) Montreal

b) Barcelona

c) Moscova





6. Ce sport a adus cele mai multe medalii olimpice României?

a) Gimnastică

b) Canotaj

c) Atletism





7. Ce sportiv român deţine recordul pentru cele mai multe medalii?

a) Elisabeta Lipă

b) Ivan Patzaichin

c) Nadia Comăneci





8. În ce oraş a avut loc Olimpiada din 1952?

a) Londra

b) Helsinki

c) Roma





9. La ce sport a obţinut România singura medalie la vreo ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă?

a) Ski alpin

b) Bob

c) Biatlon





10. În ce oraş va avea loc Jocurile Olimpice de vară din 2020?

a) Singapore

b) New York

c) Tokyo





Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – a, 3 – c, 4 – a, 5 – c, 6 – a, 7 – c, 8 – b, 9 – b, 10 – c.





