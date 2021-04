Sergiu, tatăl călăreţ, a explicat de ce a vândut casa din donaţii. Ce spune despre dosarele penale

Sergiu, tăticul călăreţ din Iaşi, a vorbit după ce oamenii au început să îl judece pentru că a vândut casa luată din donaţii. Tânărul a explicat pentru presa locală de ce a fost nevoit să se mute, dar şi de ce a vândut chiar şi maşina pe care o cumpărase recent.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o iniţial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeaşi sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, şi mi-am ajutat şi fraţii cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram iniţial”, a spus Sergiu Ciobotariu, pentru bzi.ro.

Tânărul spune că a vândut chiar şi maşina pe care o cumpărase, pentru a nu mai fi tentat să se urce la volan fără permis.

„Iniţial, îmi luasem un Golf 4 şi nu aveam permis. M-a prins Poliţia şi mi-a făcut dosar, de asta am şi plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la şcoala de şoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la şcoala de şoferi. Am şi dat maşina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăşi la volan”, a mai spus tăticul călăreţ de la Iaşi.

Pentru că nu avea voie să vândă casa cumpărată din donaţii timp de cinci ani, Sergiu a făcut un contract de închiriere pe această perioadă, iar mai apoi, imobilul va deveni în acte al noului proprietar.

„Cu Cătălin (n.r. Cătălin Moroşanu) am vorbit doar atunci când am vândut casa. El mi-a spus că dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”, a completat Sergiu.