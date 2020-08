Preotul paroh dintr-o comună din Iaşi, acuzat că a instigat la ură şi discriminare. „A făcut ce nu se cuvenea“

Sâmbătă, 15 august, doi tineri jurnalişti din Iaşi şi-au auzit numele rostit, în semn de reproş, de către preotul paroh al Bisericii „Naşterea Domnului” din Tomeşti, comună în care locuiesc cei doi.

În timpul predicii, preotul Teofil Leuştean i-a informat pe enoriaşi că a fost chemat la Poliţie pentru a da o declaraţie.

Potrivit spuselor lui Ionuţ Benea, reporter ZDI şi corespondent „Adevărul”, preotul s-ar fi plâns că s-a simţit umilit de situaţia în care a fost pus, aceea de a da declaraţii în faţa legii, motiv pentu care a vrut să spună public cine sunt cei responsabili pentru asta.

Astfel, numele lui Ionuţ Benea, dar şi adresa la care locuieşte acesta au răsunat pe străzile din Tomeşti, fiind rostite la staţia de amplificare a bisericii din cartier. Pe lângă numele şi adresa la care locuieşte jurnalistul, au fost făcute publice şi alte informaţii, cum ar fi numele soţiei lui Ionuţ.

Staţia de amplificare a Bisericii „Naşterea Domnului” din Tomeşti face subiectul unei petiţii trimise Poliţiei Române, Ionuţ Benea atrăgând atenţia atunci asupra unei posibile încălcări a legii privind ordinea publică.

„În urmă cu trei săptămâni, de pe site-ul Poliţiei Române, am trimis o petiţie în care am expus o posibilă încălcare a legii privind ordinea publică. Descriam cum, în fiecare zi de sărbătoare, de la biserica din cartier răsună, uneori neinteligibil – dar extrem de voluminos - slujbele. Am expus în formularul online că petiţia mea nu are legătură cu opţiunile religioase, nu îmi doresc să fie nimeni amendat. Scriam că îmi doresc doar, pe acea cale, să aduc la cunoştinţa statului, prin Poliţie, despre o posibilă încălcare a Legii 61/1991”, povesteşte Ionuţ Benea într-o postare pe Facebook.

Ulterior acestei petiţii, Ionuţ Benea a semnat şi o declaraţie pe acelaşi subiect, în prezenţa unui comisar de la Secţia Rurală 1. În declaraţie erau trecute aceleaşi aspecte ca în petiţia de pe formularul online, nefiind menţionat numele preotului Teofil Leuşten.

„După slujba de astăzi, am aflat, live, din curtea proprie, ce a urmat. Preotul Teofil Leuştean a informat enoriaşii – prezenţi sau nu la slujbă - de la aceeaşi staţie de amplificare, că a fost chemat la Poliţie pentru a da o declaraţie. S-a plâns părintele că s-a simţit umilit de acea vizită, punctând apoi, clar şi răspicat – ca la starea civilă – cine e de vină. Cu nume, prenume şi adresă din buletin”, declară jurnalistul Ionuţ Benea.

Acesta a adăugat că luni, 17 august, va face plângere penală pentru „incitare la ură sau discriminare”.

Relatarea jurnalistului Ionuţ Benea pe contul său de Facebook:

Ne-au fost spuse la predică imediat după ce au fost pomenite, laudativ, numele celor care au dat bani, în ultima perioadă, Bisericii „Naşterea Domnului”. Spre deosebire de ei, noi am fost strigaţi la categoria „Şi acum, dragi credincioşi, nişte veşti proaste”. Să explic un pic contextul. În urmă cu trei săptămâni, de pe site-ul Poliţiei Române, am trimis o petiţie în care am expus o posibilă încălcare a legii privind ordinea publică. Descriam cum, în fiecare zi de sărbătoare, de la biserica din cartier răsună, uneori neinteligibil – dar extrem de voluminos - slujbele. Am expus în formularul online că petiţia mea nu are legătură cu opţiunile religioase, nu îmi doresc să fie nimeni amendat. Scriam că îmi doresc doar, pe acea cale, să aduc la cunoştinţa statului, prin Poliţie, despre o posibilă încălcare a Legii 61/1991. După câteva zile am fost sunat şi vizitat de un comisar de la Secţia Rurală 1, al cărui nume nu îl mai reţin. Politicos, omul mi-a spus că el nu poate decât să stea de vorbă cu preotul paroh. În petiţia mea, numele preotului nu a fost menţionat. Asta pentru că nu a fost vorba de reclamarea unei persoane, ci a unei situaţii. Revenind la dl comisar. A completat o declaraţie, pe care am semnat-o. În hârtie erau trecute aceleaşi aspecte ca în petiţia de pe formularul online. Mi-a citit-o, am fost de acord să o semnez, ne-am urât unul altuia ziua bună şi a plecat. După slujba de astăzi, am aflat, live, din curtea proprie, ce a urmat. Preotul Teofil Leuştean a informat enoriaşii – prezenţi sau nu la slujbă - de la aceeaşi staţie de amplificare, că a fost chemat la Poliţie pentru a da o declaraţie. S-a plâns părintele că s-a simţit umilit de acea vizită, punctând apoi, clar şi răspicat – ca la starea civilă – cine e de vină. Cu nume, prenume şi adresă din buletin. „Domnul Ionuţ Benea, de pe strada Torentului nr. 8A, şi doamna Cristina Benea au formulat reclamaţie că îi deranjează slujba”, a spus părintele. Noi, stupefiaţi, ascultam, din leagănul din curte. Părintele a purces în explicaţii: „pe aici trec avioane şi camioane”, acesta fiind motivul, pentru care, a spus el, e nevoie de staţia de amplificare pentru transmiterea slujbelor. Ne-a mai pomenit o dată, cu tot cu adresă, după care a oferit enoriaşilor şi un pic de context: „Acum doi ani am fost la casa aceea (da, a repetat adresa noastră de acasă) şi domnii (da, ne-au spus iar numele) mi-au spus că nu sunt cu Biserica”, a zis el. Adevărul e că, acum doi ani, preotul a venit la noi în preajma sărbătorii „Sfinţilor Petru şi Pavel”, cu ceva ce el a numit molifta apostolilor. A deschis poarta fără accept, a dat să intre în curte fără accept şi, politicos, i-am spus că nu ne interesează. Noroc că, la vremea aia, nu aveam câinele lup, că ne mai punea să-i plătim şi sutana. Cam asta a fost singurul contact direct cu preotul de la parohia de lângă casa noastră. Revenind la slujbă, după strigarea ca la catalog a numelor noastre, preotul a trecut la un plebiscit, transmis şi el de boxă: „Sunteţi de acord să mai transmitem slujbele la staţie?”. Cam ca Dragnea, când îşi interoga membrii de partid dacă mai vor să le fie preşedinte. Parcă şi tonul a fost similar. Nu ştiu ce au răspuns oamenii, însă deduc că „da”, deoarece transmisiunea a continuat. Să închei. Am încercat să transmit acest mesaj fără patimă. Sper că am reuşit. Faptul că ne-am auzit numele la staţia de amplificare din cartier, într-o instigare la ură cum nu am mai trăit, nu mi-a făcut misiunea uşoară. P.S. Acea petiţie, precum şi declaraţia dată dlui comisar, au fost făcute în nume personal. În niciuna dintre situaţii, Iulia nu a fost implicată. Ghinionul ei în toată această vânătoare de vrăjitoare e că suntem şi locuim împreună. De unde i-a ştiut, aşadar, preotul numele? Nu ştiu. P.S. 1 Luni, vom formula plângere penală pentru „incitarea la ură sau discriminare”. Ştiu, din experienţă, că nimeni nu va răspunde pentru asta, dar abia aştept să-mi aud numele, din nou, la boxa bisericii din cartier.

Răspunsul reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

Contactat de reporterul „Adevărul” , preotul Teofil Leuştean a refuzat să ofere un punct de vedere referior la acest subiect.

Pe de altă parte, preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a declarat pentru „Adevărul” că preotul Teofil Leuştean „regretă faptul că a făcut ce nu trebuia să facă”.

„A făcut ceea ce nu se cuvenea să facă. E o mare greşeală că le-a rostit numele. Îi pare tare rău. Şi îi cere iertare acestui domn. Mâine (n. red. - duminică, 16 august), va merge personal la dânsul. Am vorbit şi cu domnul Ionuţ Benea. Mâine vor avea o întâlnire, iar preotul o să îşi ceară iertare şi faţă către faţă. Ne pare rău pentru situaţia creată. Sperăm ca lucrurile să intre într-o normalitate, iar sunetul de acolo să fie dat strict pentru oamenii din jurul bisericii, aşa se cuvine”, a declarat preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

