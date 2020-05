Peste 50% din pacienţii cu COVID-19 de la Spitalul de Infecţioase Iaşi s-au vindecat. Cum au fost trataţi

"De la începutul pandemiei am avut peste 400 de pacienţi internaţi la spitalul nostru, iar peste 200 de pacienţi s-au vindecat. Rata de vindecare este de 52 la sută, ceea ce este mult peste media naţională, adică 33 la sută. În ceea ce priveşte managementul pacientului, noi am respectat în spital protocolul stabilit la nivelul Ministerului Sănătăţii, dar în acelaşi timp am croit terapia pentru fiecare caz în parte. Am gândit un tratament de la pacient la pacient, care să ţină cont şi de bolile asociate", a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, Carmen Dorobăţ.







În acelaşi timp, ea a atras atenţia asupra pericolelor care pot surveni după 15 mai, când vor fi relaxate restricţiile.





"În condiţiile în care va exista o relaxare şi se va reveni la viaţa socio-economică pe care ne-o dorim, va trebui să respectăm regulile. Am văzut multe persoane purtând incorect masca sau chiar fără mască. De asemenea, nu se păstrează corect distanţa socială. Distanţa este esenţială pentru a ne feri pe cât posibil de propagarea virusului. Dacă nu respectăm aceste reguli, nu ne vom putea bucura de acea relaxare cu cât mai puţine restricţii. Pentru a ajunge la normalitate va trebui să trecem printr-o perioadă de readaptare, iar de aceea trebuie să fim atenţi", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ.