Musulmanul care s-a rugat la racla Sfintei Parascheva de la Iaşi. „Sunteţi cel mai norocos oraş că aveţi moaştele aici“

Acesta este cel de-al cincilea an în care Mustafa se roagă la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva

Pentru Mustafa a devenit, din 2016, o tradiţie ca în octombrie să vină în România, la Iaşi, pentru a se ruga la Sfânta Parascheva.

„Cel mai mult m-a surprins devotamentul creştinilor aici, în 2019, în Europa, această spiritualitate este foarte rară, nu vezi aşa ceva în toată Europa! Este impresionant!”, a declarat Mustafa.

Bărbatul este din Istanbul, acolo unde are şi o fetiţă.

„Pelerinii sunt extraordinari! Şi eu am stat la coadă câte 10 ore începând cu 2016. Mereu am aşteptat, dar nici măcar nu am simţit durere în picioare şi asta mi se pare miracolos”, spune Mustafa.