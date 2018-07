Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, atacat din nou de un lider al studenţilor din Iaşi: „Moralmente nu mai exişti. Nu ar trebui să te mai întorci la catedră“

În cadrul unei ceremonii în care liderul studenţilor din anul III la Facultatea de Drept a primit „cheia succesului“ în calitate de reprezentant al promoţiei viitoare, Silvian-Emanuel Man a făcut o comparaţie între modul în care sunt percepuţi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi fosta şefă a DNA Laura Kodruţa Kövesi.



La doar câteva zile distanţă, tânărul a revenit cu o postare pe Facebook, în care l-a atacat pe Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Vă prezentăm mai jos întreaba postare de pe Facebook a lui Silvian Emanuel Man:

„Vă mulţumesc tuturor pentru sutele de mesaje de încurajare pe care mi le-aţi trimis în ultimele zile! Ele reprezintă o reală încurajare atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei de facultate şi din Liga Studenţilor (LS IAŞI).



Totodată, mesajele voastre reprezintă dovada clară că românii au nădejea că studenţii au un rol important în devenirea morală a acestei naţiuni, cu condiţia ca aceştia să mărturisească drept, cu curaj, ceea ce cred şi să ducă o luptă curată, dezinteresată.



Frica nu este altceva decât închisoarea sufletului. Nu trebuie să ai „spate” ca să spui lucrurilor pe nume, este suficient să ai coloană vertebrală! Cel mai mult cred în liberate şi am fost întotdeauna dispus să sacrific orice „avantaj” ca să mi-o păstrez. Dar nu poţi fi om liber dacă nu aperi şi libertatea celorlalţi. Este principala condiţie pentru a evita instaurarea unei dictaturi.



Legea ar trebui să protejeze individul, nu să permită unor persoane care deţin calităţi speciale să-i calce în picioare drepturile şi libertăţile. Legea ar trebui să protejeze valorile societăţii, nu să impună scăderea standardului moral. Şi nu trebuie să fii doctor în drept sau politologie ca să realizezi că ne îndreptăm uşor spre un regim dictatorial, discreţionar, în care nu se mai ţine cont de niciun principiu, în afară de distrugerea definitivă a adversarului politic, care poate fi orice cetăţean care contestă actele puterii.



Să lupţi împotriva instaurării prin drept a unui sistem politic discreţionar înseamnă să lupţi pentru libertate! Ceea ce fac PSD şi ALDE de aproape doi ani, au făcut şi comuniştii în perioada '45-'48: pe fondul oferirii unor beneficii sociale, au demonizat „burghezimea” şi „oamenii vechiului regim” - intelectuali, studenţi, militari, preoţi (care îi condamnaseră pe comunişti şi care luptaseră împotriva lor pe front, prin scris sau prin orice mijloace), instaurând un sistem juridic totalitar prin care să îşi elimine adversarii politici ca să se poată menţine la putere.



Iar împotriva acelui sistem juridic şi politic care pervertea sufletele oamenilor cum fac astăzi antenele puterii („comuniştii e buni, maică”) s-au luptat românii chiar cu preţul vieţii, murind în închisorile comuniste sau prin munţi, cu un dor nesfârşit de libertate!



Astăzi nu te mai condamnă nimeni penal pentru o opinie (mai nou te pedepseşte contravenţional), dar asta nu înseamnă că spiritul libertăţii trebuie să nu privegheze, mai ales când cei care au puterea vor să stăpânească cât mai mult asupra vieţii fiecăruia.



Însă dezbaterea despre modificarea codurilor penale şi a legilor justiţiei se duce dincolo de domeniul dreptului scris, spre cel al normei morale. Ce facem cu cei care nu sunt de acord cu noi?



Nu cunosc să fie formatori de opinie din rândul celor care susţin lupta anti-corupţie care să încurajeze, expres sau tacit, atitudini violente la adresa celor care susţin măsurile coaliţiei de guvernare.



În schimb, de o săptămâni „mă bucur” de tot felul de calomnii şi ameninţări abjecte, atât în mesaje în privat, cât şi în comentarii la diverse articole dar şi prin alte mijloace. Din păcate, contul meu de facebook a fost blocat temporar în urma unor raportări realizate de aparatul de postaci al partidului-stat. Domnul profesor Toader a ales între timp, în mod pueril, să îmi dea unfriend mie şi studenţilor critici la adresa domniei sale, preferând să fie înconjurat de agenţi de partid care susţin că „Toader Tudorel curmă statul paralel”, în timp ce incită la ură împotriva studenţilor, consideraţi „mutanţi” „bolşevici”, „nazişti”, „handicapaţi”, „mancurţi”, „vânzători de neam”, „securişti”, „drogaţi”, „puşcăriabili” etc. pentru că nu îi acceptă pe Toader, Iordache et. Co. ca autorităţi imuabile şi incontestabile.



În momentul în care, ca profesor, preferi ca studenţii tăi să fie ameninţaţi si bălăcăriţi de oficinele partidelor care te susţin, ţi-ai pierdut absolut cu totul calitatea morală de cadru didactic. Moralmente, nu mai exişti şi nu ar trebui să te mai întorci la catedră vreodată!“

Cine este Silvian-Emanuel Man

Silvian-Emanuel Man este reprezentantul studenţilor de la Facultatea de Drept în Senatul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Tudorel Toader este rectorul Universităţii „Cuza“, dar nu a ocupat efectiv această funcţie, deoarece a preluat mandatul de ministru, iar înainte şi-a finalizat mandatul la Curtea Constituţională.