Maneaua lui Salam care a dus la război în lumea interlopă: „să dispară indienii”. Costel Corduneanu, ameninţat: „Te mierlesc în centrul oraşului”

Tensiunile dintre clanul Corduneanu şi clanul Constantin au apărut acum câteva săptămâni, după o melodie a manelistului Florin Salam. La o petrecere a lui George Boxieru, manelistul i-a cântat în direct lui Costel Corduneanu, liderul clanului cu acelaşi nume de la Iaşi, o melodie a căror versuri i-au supărat foarte tare pe cei din clanul Constantin: „Să dispară indienii, unde apar Cordunenii”.

Într-o serie de videoclipuri publice, Jean Mărăraşu, poreclit Brăileanu, i-a reproşat lui Florin Salam că este rasist şi că versurile manelistului îi jigneşte pe ţigani, prin anologia lor cu indienii.

„Când te duci în Canada cânţi la ţigani, la Brăila când te duci, Florine, cânţi la ţigani, la Galaţi când te duci cânţi pentru indieni, la Constanţa, Bucureşti, peste tot, cânţi majoritatea pentru noi. Vreau să ajungă live-ul ăsta în toată ţara şi să ne spui şi nouă opinia ta. Ne-ai cântat şi nouă, toată viaţa ne-ai cântat. Cum ai ajuns tu la concluzia să dispară indienii, să dispară ţiganii?”, a spus Jean Brăileanu, care a cerut tuturor ţiganilor din ţară să îl tragă la răspundere pe Salam pentru „vorbele astea”.

„Dacă dispar indienii n-are Betty (n.r. fiica lui Salam) ce să mai mănânce, că românii când vin la tine îţi dă câte 2 milioane şi câte 3 milioane”. Interlopul a mai spus că vrea ca Florin să vadă filmuleţul pentru că „ne-am supărat, noi suntem din origine indiană”.

ATENŢIE, VIDEOCLIPUL CONŢINE LIMBAJ LICENŢIOS

Ulterior, interlopul a spus că a discutat telefonic şi cu Florin Salam şi că acesta i-a explicat că nu are nimic cu ţiganii, pe care îi iubeşte în continuare.

Conflictul cu Corduneanu

Supărarea interlopilor din familia Constantin a fost cu atât mai mare cu cât cei din clanul Cordunenu au distribuit melodia lui Salam. După o serie de ameninţări cu Alex Corduneanu, fiul lui Costel Corduneanu, Jean Brăileanu s-a dezlănţuit asupra Cordunenilor.

„Mă jur pe mormântul lui tăticul meu. De nu o să vezi istorie, care n-ai văzut în viaţa ta Costele, cât de avioane te dai tu şi vorbeşti de avioane. De nu o ieşi crimă în mijlocul străzii, de nu s-o da la Iaşi mandate de 25 de ani să mă scuipi tu pe mine în gură. Păi tu faci public să îmi arăt eu c**** cu tine. Păi tu m-ai băgat la puşcărie măi p****. Tu eşti pregătit vreodată în viaţa ta pentru mine? Bă, tu eşti pregătit pentru mine, să faci ce vorbeşti tu? Te mierlesc în mijlocul centrului, mă jur să ajung mort lângă tata, voi trage în tine cartuşe până nu mai mişti. De n-o ieşi în Iaşul ăsta istorie! Iese revoluţie la Iaşi! Iese revoluţie şi mandate de 25 de ani”, a tunat Brăileanu.

ATENŢIE, VIDEOCLIPUL CONŢINE LIMBAJ LICENŢIOS

După acest videoclip, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 28 iulie, un bărbat cu cagulă pe faţă aruncat cu sticle incendiate înspre casa familiei Tănase. Cocktailuril Molotov nu s-au aprins, nefiind înregistrate, astfel, pagube. La faţa locului au ajuns, însă, atât poliţiştii cât şi pompierii.

„O femeie a observat în această dimineaţă o persoană care arunca cu sticle ce părea a conţine substanţe inflamabile. Nu s-au provocat distrugeri casei sau maşinii parcate în faţa. S-a întocmit dosar penal pentru tentativă de distrugere”, a precizat Ancaj Vijiac, purtătorul de cuvânt al Poliţiei.

La rândul lor, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ne-au precizat că au primit apel prin 112, au ajuns la faţa locului, însă nu au avut la ce să intervină.

Oamenii legii au precizat că suspecţi de tentativa de distrugere sunt apropiaţi ai clanului Corduneanu. Surse judiciare au precizat că au fost efectuate şi percheziţii, fiind ridicate mai multe bâte, săbii etc.

Surse din lumea interlopă au precizat că membrii clanului Constantin caută acum răzbunare.