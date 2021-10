Copilul microbist care la 12 ani s-a vaccinat chiar de ziua lui, pentru echipa naţională a României

Povestea lui Andrei începe încă de când era doar un bebeluş, iar tatăl său a început să îl ducă la meciurile de la Iaşi, dar şi la meciurile echipei naţionale de fotbal. Primul meci important a fost ales cu mare atenţie, pentru ca lui Andrei să îi rămână în suflet atmosfera, dar şi rezultatul.

„Am fost la România - Ungaria (3-0), iar pe atunci lui Andrei îi era frică de bubuiturile de pe stadion, dar la acel meci, pe care l-am ales foarte atent, ştiam că trebuie să fie un meci mare ca lui să îi placă să meargă în continuare, atmosfera a fost fantastică. Apoi am început să mergem în toată Europa, am mers la Euro 2016, la Paris, un alt meci foarte important”, îşi aminteşte Nicu Pancu, tatăl lui Andrei.

Perioada pandemiei a fost foarte grea pentru Andrei, care a suferit enorm în momentele în care meciurile s-au jucat fără spectatori. Vestea bună a venit în momentul în care autorităţile au decis ca suporterii să poată intra pe stadion având un test negativ sau dacă sunt vaccinaţi. Pentru că el nu avea încă vârsta de 12 ani, Andrei a fost nevoit să se testeze de câteva ori, pentru a putea fi prezent la meciuri, stând de fiecare dată cu sufletul la gură, ca nu cumva testul să iasă pozitiv, iar el să nu poată intra pe stadion, deşi călătorise sute de km special pentru respectivele partide.

FOTO: Arhiva familiei Pancu

Emoţii imense a avut la meciurile de la Euro 2020, disputate la Bucureşti în vara anului 2021, atunci când Andrei întreba din minut în minut asistentele care este rezultatul testului său.

Ştiind că urma o toamnă cu meciuri extrem de importante pentru România, pentru calificarea la Mondial, Andrei a hotărât să se vaccineze chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 12 ani, zi în care avea programat şi un antrenament la echipa de fotbal pentru care evoluează în prezent.

„S-a dus extrem de mândru la antrenamentul pe care l-a avut în ziua respectivă. Era foarte fericit pentru că acum nu trebuia să mai stea cu emoţii că nu poate intra la meciuri. Se lăuda în faţa colegilor şi spera ca şi ceilalţi să se vaccineze. Din păcate, doar un coleg mai este vaccinat, deşi aproape toţi au împlinit 12 ani”, a declarat tatăl lui Andrei.

A primit cadou un tricou original de joc

Surpriza imensă a venit la meciul pe care România l-a disputat la Hamburg, împotriva Germaniei, atunci când „tricolorii” au auzit despre micul suporter care îi însoţeşte peste tot şi care s-a vaccinat pentru a fi alături de ei, chemându-l la hotelul la care erau cazaţi, pentru a-i face cadou un tricou original de joc.

„Ne-am plimbat toată ziua pe malul unui lac din Hamburg. Nu am ştiut că fix la hotelul pe lângă care ne-am plimbat atâtea ore, era cazată şi echipa naţională. Ne-au sunat şi ne-am dus direct la hotel. Am rămas surprinşi când am văzut că echipa de la comunicare de la FRF a început să monteze toată aparatura pentru a mă filma. Am tricoul lui Răzvan Marin, pe care îl ţin la loc de cinste”, a povestit Andrei.

FOTO: FRF TV

Deşi are o vârstă fragedă, Andrei a fost prezent la cele mai importante meciuri ale României, din ultimii ani. Consideră că cel mai important meci din viaţa sa este Franţa - România, de la Paris, în 2016, iar unul dintre cele mai frumoase, fiind şi primul foarte important la care a participat, este România - Ungaria, de la Bucureşti, scor 3-0. Planurile pentru meciurile României se fac cu multe luni înainte, iar viaţa de zi cu zi depinde de tragerile la sorţi şi de deplasările pe care le are echipa naţională. Pentru familia Pancu, urmează o deplasare în Lichtenstein, în luna noiembrie, iar în anul 2022, Andrei va fi prezent negreşit la meciurile Mondialului din Qatar, indiferent dacă România se va califica sau nu.