Controversat medic ginecolog, acuzat că a nenorocit o pacientă pe viaţă: „A mers la maternitate pentru o operaţie de rutină şi a rămas paralizată“

O femeie de 50 de ani a rămas paralizată după o operaţie de rutină suferită la Maternitatea "Elena Doamna" din Iaşi. Potrivit declaraţiilor avocatului Călin Pipernea, cel care se ocupă „pro bono” de acest caz, pacienta ar fi fost supusă în februarie 2019 unui chiuretaj uterin, procedură necesară, de regulă, în urma unui avort spontan.

După externare, femeia a acuzat în continuarea dureri abdominale, motiv pentru care a ajuns din nou la spital, unde i s-a spus că a apărut o infecţie în urma intervenţiei iniţiale. Din acest motiv, femeia a fost operată din nou, la patru zile după prima procedură medicală. „Am consultat specialişti, de la care am aflat că nu este normal să se facă intervenţii chirurgicale când există infecţii. Nu se poate deschide o zonă a corpului atunci când sunt infecţii”, a declarat avocatul Călin Pipernea.

Avocatul susţine că n-ar fi singura greşeală a medicului care s-a ocupat de caz: „Pacientei i-a fost administrat un medicament direct în venă, deşi trebuia pusă o perfuzie. Nu ştiu... Persoana care a făcut asta ori nu era calificată, ori nu avea experienţă“.

Piperea afirmă că, după ce medicamentul i-a fost administrat direct în venă, pacientei a început să i se facă din nou rău, moment în care o altă asistentă a venit şi i-a pus medicamentul într-o perfuzie, dar pacienta a leşinat şi a fost transportată de urgenţă la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Medicii neurochirurgi au constatat că pacienta a suferit un accident vascular cerebral, urmat de paralizie pe partea stângă a corpului.

În acest moment, cazul se află în analiză la Colegiul Medicilor, filiala Iaşi

Medicul care a coordonat acest caz se numeşte Doina Iancu. Doctoriţa, cu multe cazuri controversate la activ, n-a putut fi contactată pentru a emite un punct de vedere. Asistenta i-a transmis reporterului Adevarul.ro, după mai multe apeluri efectuate, că doctorul Doina Iancu nu se află în cabinet. În 2011, "Adevărul" a publicat o anchetă din care a reieşit că Iancu făcea avorturi ilegale la o clinică privată din centrul Iaşiului. Medicul chirueta paciente cu sarcina trecută de 14 săptămâni, iar tarifele percepute erau de minimum 1.000 de euro

Cazul este analizat la nivelul conducerii Maternităţii "Elena Doamna" şi a Colegiului Medicilor. „Urmează să fie evaluat, adică să vedem exact despre ce este vorba, vor fi cerute fişe şi diferite documente de la spital, se vor formula anumite întrebări, urmând să fie chemaţi pentru audieri şi medici sau alte persoane implicate în actul medical. După Comisia de Jurisdicţie, va exista o propunere de clasare: adică vedem dacă este vinovat sau nu medicul, Comisia de Disciplină fiind cea care va lua decizia finală“, a explicat dr. Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor, filiala Iaşi, citat de Ziarul de Iaşi.

Femeia în vârstă de 50 ani se află acum în recuperare, dar îi este greu să se descurce. Nu mai poate munci şi este încadrată şi într-un grad de handicap.

„Problema este că femeia nu mai poate munci. Are 50 de ani. A muncit până acum, dar nu mai poate. Are o pensie de handicap de gradul II, primeşte 400 de lei lunar. Are familie. Este o situaţie foarte grea”, a conchis avocatul femeii, care derulează acţiuni în instanţă pentru a obţine despăgubiri în acest caz.