Cinematografia bate pandemia. Festivalul Serile Filmului Românesc se va desfăşura în luna august

Festivalul Serile Filmului Românesc anunţă a doua ediţie care se va desfăşura pe timp de pandemie. Organizatorii care au avut curajul de a aduce cu toate măsurile de siguranţă, în faţa spectatorilor, cei mai importanţi actori ai ţării şi anul trecut, au anunţat perioada în care se va desfăşura festivalul anul acesta.

„Credem, mai mult ca oricând, că Iaşul are o mare deschidere spre filmul românesc, şi ne-a demonstrat asta de fiecare dată, încă de la prima ediţie, din 2010. În luna august, festivalul SFR ajunge la cea de-a 12-a ediţie. Avem un nou motiv să ne bucurăm de întâlnirile cinematografice, de marele ecran, ce ne va oferi filme în premieră şi cele mai bune filme din ultimul an, ne vom bucura de dialoguri lungi şi momente unice. În pandemie, când am organizat o ediţie cu totul specială, ne-am dat seama câtă bucurie aduce festivalul şi cât de mult filmul readuce oamenii la un loc şi le redă speranţă.”, a spus Andrei Giurgia, directorul SFR.

Organizatorii anunţă şi o noutate, la ediţia de anul acesta.

„La cei 12 ani de festival, ne-am gândit să venim cu o noutate: un concurs de scurtmetraje cu tema Iaşul meu. Iaşul tău prin care să promovăm pasionaţii de producţii video şi imaginea oraşului nostru academic, istoric şi cultural, plin de mari poveşti şi iubiri. Sunt multe de spus despre ediţia care va avea loc pe 11-15 august 2021, însă ceea ce contează este că ne dorim să redăm sentimentul de normalitate. Am ales luna august pentru a ne asigura că publicul se va bucura de o experienţă cinematografică în siguranţă. Vom depinde de condiţiile meteo, de evoluţia pandemiei, tocmai de aceea lucrăm la o ediţie cu proiecţii în aer liber”, precizează Andrei Giurgia.