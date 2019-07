Cazul comisarului acuzat că lua mite chifteluţe şi cozonaci. Ce deznodământ neaşteptat a avut procesul

Dana Mihaela Darie a fost achitată de toate infracţiunile imputate prin rechizitoriu după ce avocaţii săi au adus probe noi în timpul procesului.

„Judecătorul de la Tribunalul Iaşi care a pronunţat această soluţie a demonstrat că există justiţie şi că se poate să învingă adevarul. Am adus în faţa magistratului probe noi. Am arătat că procurorul nu a depus la dosar o înregistrare care arata ca doamna Darie a insistat să achite. Tocmai această înregistrare nu a fost redată de procuror. Mai mult, am audiat martorii care au susţinut că declaraţiile de la Parchet nu exprimă adevărul. Au fost audiaţi martori noi care au infirmat acuzaţiile. A fost depus bonul fiscal cu care au fost achitate produsele cu cardul de către Darie. Mai mult, aceasta a fost testată poligraf de către mari specialişti din Bucureşti de trei ori, şi de fiecare dată a rezultat că este sinceră şi că nu a cerut şi nici nu a luat nimic“, a declarat Sandra Grădinaru, avocata comisarului.

Acuzaţiile aduse de anchetatori

O primă faptă imputată comisarului este datată de procurori pe data de 19 noiembrie 2015, atunci când Darie şi un coleg, Leonida Barbu, au mers la un control la un magazin din incinta Moldova Mall. Cei doi comisari ar fi verificat încălţămintea din magazin şi au constatat că acestea sunt etichetate legal. Cu toate acestea, cei doi ar fi luat fiecare câte o pereche de încălţăminte, Darie luând o pereche de ghete de 250 de lei.

Tot împreună cu Barbu, Darie a mers pe 15 martie 2016 într-un control la un magazin din satul Tudor Vladimirescu, de lângă Paşcani. Acolo, cei doi ar fi descoperit nereguli cu privire la etichetarea unor produse. La plecare, comisarul Darie, susţin procurorii, ar fi luat o minge de 21 de lei pe care nu ar fi plătit-o. Mihaela Darie ar fi mers de mai multe ori în control şi la complexul comercial Carrefour Felicia.

În timpul unui astfel de control, înainte de Sărbătorile Pascale din 2016, Darie ar fi dat comandă de doi cozonaci, o pască, un drob de miel şi un kilogram de chifteluţe din carne de pa­săre. Comanda ar fi fost preluată de o reprezentantă a magazinului, din acest motiv, spun procurorii, comisarul Darie crezând că va primi gratuit produsele.

