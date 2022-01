Atacul cu cerneală de la Iaşi, „înscenare AUR“. Cine crede că George Simion şi-a dorit victimizarea

„Şi noi am fost prezenţi în piaţă astăzi (n.r. luni, 24 ianuarie), dar am avut mesaje pro-dezvoltare şi pro-Europa. Cei de la AUR au venit la noi şi au încercat mereu să ne provoace. Am asistat la discursuri găunoase din partea lor, exact ca la Cenaclul Flacăra de pe timpuri. Au avut mesaje naţionaliste, ei încearcă să canalizeze nemulţumirile justificate care există în societate”, a afirmat Dorin Dobrincu pentru News.ro.