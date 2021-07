Alertă medicală legată de tulpina Delta a SARS-CoV-2, la Iaşi. Zece infectări descoperite în doar 48 de ore

Alertă la Iaşi, după ce în această săptămână au fost confirmate primele cazuri de coronavirus cu tulpina Delta. Trei pacienţi din judeţul Iaşi şi alţi şapte din judeţul Bacău au fost confirmaţi cu noua tulpină contagioasă. Şase dintre cei confirmaţi fac parte din aceeaşi familie şi s-au întors din străinătate, în urmă cu câteva zile.

„Spitalul de Boli Infecţioase, singurul centru de excelenţă din Moldova în diagnosticarea, tratarea şi îngrijirea pacienţilor cu patologie infecto-contagioasă, a secvenţiat şi identificat doi pacienţi COVID-19 cu tulpina Delta, diagnosticul fiind confirmat şi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti. Pacienţii, în marea lor majoritate, sunt proaspăt reîntorşi din Irlanda, ceea ce ne-a determinat să ridicăm suspiciunea majoră de infectare cu tulpina Delta”, a declarat Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.

Unul dintre pacienţii infectaţi nu era vaccinat şi se află în stare gravă, în secţia de Terapie Intensivă a spitalului ieşean. De altfel, acesta este şi primul din cele 10 cazuri confirmate.

„Pentru că a venit din Irlanda, am suspectat faptul că poate fi infectat cu noua tulpină Delta şi am început secvenţierea. Primul rezultat era incert şi am reluat secvenţierea, iar, din nefericire, rezultatul a fost pozitiv. Aşadar, avem în Iaşi primul caz de tulpină Delta, o tulpină foarte contagioasă”, a mai spus medicul Florin Roşu.