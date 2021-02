Administraţia Naţională „Apele Române” i-a oferit lui Gabi Musteaţă un nou post de director. Răspunsul acestuia

„Iniţial mi-au comunicat, aşa cum era şi în nota de fundamentare de la ANAR, că preiau şi alte sarcini, pe lângă cele pe care le-am avut până atunci, adică sarcini privind activităţile de investiţii şi achiziţii. Deci astea fiind preluate în plus. După care, după ce am avut obiecţii cu privire la schimbarea actului adiţional în sensul în care dumnealor doreau pe 30 de zile, iar eu am spus că nu este corect aşa, mi-au comunicat că mi se desfiinţează postul. Pentru mine a fost suspect, în condiţiile în care trebuia să-mi dau semnătura şi pe alte două probleme: cea a detaşării şi cea a investiţiei. Practic, semnalasem nereguli şi plăţi care trebuiau să fie făcute pentru un anumit constructor, lucrări care erau făcute în 2018 şi plătite în 2020. Mie mi s-a părut ca un dar de Crăciun ţinând cont că am semnalat nereguli şi puteam să aşteptăm până le corectam”, a declarat Gabi Musteaţă, fost director tehnic la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, pentru Digi24