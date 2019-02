Zece şosele turistice vor fi modernizate printr-o investiţie uriaşă. În ce situaţie sunt drumurile incluse pe lista selectă

Din toamna anului 2018, Consiliul Judeţean Hunedoara a depus un pachet de proiecte de reabilitare a şoselelor turistice din judeţ, pentru a primi finanţări în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Cele zece drumuri, împărţite în patru loturi, însumează aproape 170 de kilometri, iar reabilitarea lor a fost estimată la aproape 200 de milioane de lei.

Proiectele au fost aprobate, iar în următoarele zile este aşteptată semnătura noului ministru al Dezvolătării Regionale şi Administraţiei Publice, pe contractul de finanţare.

După ce contractul de finaţare este semnat, Consiliul Judeţean Hunedoara va putea organiza licitaţia pentru execuţia lucrărilor. Până în prezent, au fost scoase la licitaţie publică serviciile de întocmire a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii. Anul trecut au fost realizate expertizele tehnice pentru cele patru loturi.

Situaţia drumurilor turistice care vor fi modernizate se prezintă astfel

Lotul I – 45 de kilometri din Ţinutul Pădurenilor

Lotul I cuprinde DJ 687 D Teliuc – Topliţa (15,1 kilometri) şi DJ 687 E Hunedoara -Teliucu Inferior – Ghelari - Poeniţa Voinii - Vadu Dobrii (30 de kilometri), din Ţinutul Pădurenilor. Costurile estimate pentru reabilitarea celor două drumuri se ridică la 51,6 milioane de lei. Drumul Judeţean 687 D îşi desfăşoară traseul pe teritoriul administrativ al comunelor Teliucu Inferior şi Topliţa. Drumul Judeţean 687 E îşi desfăşoară traseul pe teritoriul administrativ al comunelor Ghelari şi Bunila.

„Pe drumurile investigate starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere este avansată pe tot sectorul asfaltat, iar degradările apărute sunt specifice structurilor rutiere nerigide. Drumurile analizate au fost modernizate de o bună perioadă de timp, durata de exploatare fiind depăşită. Starea de degradare se explică plin lipsa parţială a lucrărilor de întreţinere la timpul potrivit, prin capacitatea portantă deficitară a structurii rutiere existente şi prin neasigurarea colectării şi evacuării apelor de suprafaţă din zona drumului. De asmenea, pe tot traseul podeţele existente sunt într-o stare tehnică ecorespunzătoare, colmatate şi cu coronamente degradate sau inexistente”, arată expertiza tehnică a celor două drumuri, realizată în 2018.

Lotul II – 35 de kilometri din Ţara Haţegului

Lotul II al drumurilor turistice cuprinde DJ 687 A Hăşdat – Haţeg (16 kilometri), DJ 687 C Haţeg - Răchitova (17 kilometri) şi DJ 687 L – DJ 687 C – DJ 687 G (doi kilometri), din Ţara Haţegului. Costurile investiţiei sunt estimate la 38,5 milioane de lei.

DJ 687 A, de 16 kilometri, are ca punct de plecare localitatea Hăşdat (Hunedoara) şi asigură legătura rutieră între localităţile Hunedoara, Silvaşu de Jos şi Haţeg. DJ 687 C, de circa 20 de kilometri, are ca punct de plecare DJ 687 A în localitatea Haţeg şi asigură legătura rutieră între localităţile General Berthelot, Fărcădin, Tuştea, Ciula Mare, Ciula Mică, Răchitova, până la DJ 687 G (Goteşti). DC 100, de 2,5 kilometri, din zona Densuş şi General Berthelot, a fost reclasat din drum judeţean şi asigură legătura între DJ 687 C şi DJ 687 G.

„Partea carosabilă prezintă defecţiuni de tipul faianţări, fisuri şi crăpături, izolat gropi şi denivelări. Dispozitivele de scurgere a apelor existente sunt în mare parte colmatate şi cu vegetaţie şi nu asigură corespunzător evacuarea apelor de supafaţă. Podeţele existente sunt colmatate sau subdimensionate, unele prezentând degradări ale elementelor constructive”, se arată în expertiza tehnică, realizată de ing. Ion Costescu. Costurile investiţiei în reanilitarea lor sunt estimate la 38,5 milioane de lei.

Lotul III – 48 de kilometri în Retezat

Lotul III cuprinde DJ687G Toteşti – Densuş –Ştei (15 kilometri) şi DJ 685 Cârneşti (DN68) – Ostrov – Clopotiva - Gura Zlata - Baraj Retezat - Cabana Rotunda (32,8 kilometri), din Retezat. Expertiza tehnică a stabilit că drumurile se prezintă într-o situaţie nesatisfăcătoare. Investiţia în reabilitarea celor două tronsoane este estimată la 60.9 milioane de lei.

Lotul IV – 39 de kilometri, pe Valea Streiului şi a Râuşorului (Retezat)

Lotul IV propus reabilitării cuprinde DJ 686D Brazi (DJ 685) – Râu de Mori (2,3 kilometri), DJ 668 – Subcetate – Cabana Râuşor (27,6 kilometri) şi DJ 668 Sântamaria Orlea (DN66) – Bucium – Orlea – Bercu – Covragiu – Gânţaga – Bretea Română – Băţălar –Streisângeorgiu – Valea Sângiorgiului – Dâncu Mare – Turmaş – DN 7 (9 kilometri) de pe Valea Streiului. „Drumurile investigate au partea carosabilă cu structura rutieră nerigidă cu îmbrăcăminte rutieră bituminoasă şi rigidă cu beton de ciment, însă indiferent de tipul acesteia, partea carosabilă se prezintă într-o stare de degradare avansată”, se arată în expertiza tehnică. Investiţia este estimată la 44,3 milioane de lei.

Lucrările necesare pentru reabilitarea celor zece şosele includ: reparaţii la îmbrăcămintea rutieră, desfundări şi decolmatări ale şanţurilor, rigolelor şi podeţelor existente, redimensionarea sistemului de colectare şi de scurgere a apelor pluviale, curăţirea vegetaţiei din zonza drumurilor, refacerea acostamentelor, refacerea semnalizării rutiere, acoperirea cu mixtură asfalică şi reabilitarea podurilor. Aceste drumuri însumează sunt circulate zilnic de peste 7.000 de maşini, potrivit celor mai recente măsurători, efectuate în anul 2015, în 14 puncte ale şoselelor. Reabilitarea unui kilometru de şosea pe drumurile judeţene a fost estimată la 1.350.000 lei, potrivit unui raport al Consiliului Judeţean Hunedoara.

