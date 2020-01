Urmările grevei din SEWS R: angajaţii de la cablaje au motive de supărare, deşi au primit mărirea de salariu

Muncitorii de la SEWS România - Deva, cel mai mare angajator privat din municipiu au un nou motiv de nemulţumire. Greva prin care au obţinut mărirea salariilor a fost declarată ilegală de conducerea fabricii de cablaje auto, iar oamenii sunt chemaţi să recupereze orele în care nu au lucrat, deşi au fost prezenţi la locul de muncă.

„Având în vedere că în data de 16.01.2020, începând cu ora 17.00 şi până în data de 17.01.2020, ora 17.00, perioada în care societatea se afla în perioada de negocieri salariale cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, salariaţii societăţii au oprit ilegal activitatea de producţie, s-au înregistrat ore nelucrate şi pierdere de producţie asociată acestor ore.

Având, de asemenea, în vedere că plata orelor nelucrate nu poate fi realizată, fiindcă este asimilată unor plăţi nedatorate, neexistând munca efectuată în timpul acestor ore, se emite prezenta decizie de către organul de conducere - administrator - director general prin care se DECIDE: Schimburile de producţie din data de 16.01.2020 (asamblare, pregătire fire) şi din data de 17.01.2020, pierdute ca urmare a întreruperii activităţii, urmează să fie recuperate până la data de 15 iunie 2020.

Această prevedere se aplică şi salariaţilor din departamentele suport (Calitate, Logistică, Inginerie, Resurse Umane) care au întrerupt activitatea în perioada mai sus menţionată. Excepţie fac salariaţii care pe perioada celor două zile în care activitatea a fost întreruptă şi-au executat sarcinile de serviciu şi au răspuns solicitărilor şefilor direcţi şi managerilor de departament privind îndeplinirea obligaţiilor de serviciu”, arată o decizie a conducerii unităţii, semnată de Daciana Maria Nelson, director general şi administrator al SEWS România.

Măsura este legală, susţin reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, dar îi nemulţumeşte pe angajaţi. „În urma grevei, ne-au acordat o mărire de salariu de 10 la sută, dar se răzbună pe noi pentru că am întrerupt lucrul. Puteau veni de la bun început să stea de vorbă cu noi, însă au venit abia noaptea, la 3 şi jumătate, după mai multe ore de când am intrat în grevă. Toţi ce care am fost la lucru în ziua grevei am fost pontaţi şi nu am părăsit secţia. Nu ni se oferă posibilitatea să recuperăm aceste ore când vrem noi şi când putem, ci când au ei nevoie de noi”, se plânge o angajată.

Muncitorii fabricii de cablaje din Deva au întrerupt lucrul din 16 până în 17 ianuarie, solicitând conducerii companiei o mărire de salariu de cel puţin 10 la sută, dar şi bonusuri de sărbători. După o zi şi o noapte de proteste, patronatul le-a îndeplinit cererile şi oamenii s-au întors la lucru. Aproape 3.000 de angajaţi lucrează la uzina din Deva.

