Cea mai recentă tragedie din Mina Lupeni grăbeşte închiderea exploatării. Când va înceta activitatea de extracţie

Tragedia petrecută miercuri, la Mina Lupeni, unde un miner a murit după surparea tavanului unei galerii din subteran, va pecetlui soarta exploatării din Valea Jiului. Ministrul Energiei, Anton Anton, a anunţat într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a ministerului, că la finalul acestui an, exploatarea minieră îşi va înceta activitatea de producţie.

„Am primit cu profund regret vestea decesului unuia dintre minerii implicaţi în accidentul de astăzi de la Mina Lupeni. În aceste clipe grele doresc să transmit condoleanţe familiei şi putere de a trece peste un moment atât de greu. Activitatea minieră este una dintre cele mai periculoase peste tot în lume, munca în subteran fiind zguduită de astfel de evenimente ca cel de astăzi. Ministerul Energiei a evaluat starea tehnică a minei Lupeni dar şi dificultăţile economice de acolo. Ca atare, am renotificat Comisia Europeană şi aceasta a avizat programul propus de noi pentru închiderea minei Lupeni. La finalul acestui an va fi oprită definitiv activitatea de extracţia de cărbune pentru ca, până în 2024, să fie realizate lucrările de ecologizare şi închidere a acestei mine. Conform legii minelor sunt asigurate toate sumele necesare pentru întregul proces. Aşteptăm concluziile Corpului de Control privind împrejurările în care s-a produs accidentul de astăzi. Am luat decizia de a trimite Corpul de Control imediat după producerea surpării din mina Lupeni”, a precizat ministrul Energiei, Anton Anton.

Al treilea mort din ultimele luni, la Lupeni

Tavanul unei galerii din Mina Lupeni s-a prăbuşit, miercuri dimineaţă, peste doi mineri, care lucrau la montarea unor grinzi de susţinere a abatajului minier. Unul dintre muncitori, Gabriel Bolosin Duleanţu (42 de ani) a fost prins sub dărâmături şi a decedat la scurt timp. Colegul său, Raul Bărbat (32 de ani) a scăpat cu răni uşoare, fiind adus la suprafaţă de salvatorii minieri, în siguranţă. Accidentul de muncă din subteran s-a petrecut la aproape trei kilometri de intrarea în mină. A fost a doua tragedie înregistrată în ultimul an în exploatarea minieră din Valea Jiului, după ce în 5 octombrie 2017, trei mineri cu vârste între 39 şi 43 de ani au fost blocaţi de o acumulare de minereu pe o lungime de aproximativ 20 de metri, la peste 400 de metri adâncime în Mina Lupeni. Atunci doi dintre aceştia au murit, striviţi de materialul surpat din tavanul galeriei. Mina Lupeni, cu mai puin de 1.000 de angajaţi, se află în proces de închidere.

