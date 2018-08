Teoriile bizare despre Sarmizegetusa Regia ale „savanţilor“ din anii '90: cuiul dacic care nu ruginea şi oraşul subteran

Teoriile controversate despre Sarmizegetusa Regia au luat amploare la începutul anilor 1990, când aşezarea dacică din Munţii Orăştiei a început să devină mai accesibilă publicului larg. În acei ani, în care Sarmizegetusa Regia fusese luată cu asalt de căutători de comori, „dezvăluirile senzaţionale” captau atenţia românilor la fel de mult ca zvonurile unor descoperiri preţioase.

Iată câteva dintre cele mai bizare mărturii:

Andrei Vartic şi cuiul dacic care nu rugineşte

Publicistul Andrei Vartic (1948 – 2009) s-a numărat printre cei care au vizitat adesea Sarmizegetusa Regia în anii 1990. Fost parlamentar în Moldova, Vartic a creat în anul 1993 Institutul Civilizaţiei Dacice din Chişinău (ICIDAC) şi cercetat intens zona cetăţilor dacice, beneficiind de hărţi militare, călăuze şi aparatură performantă pentru acea vreme. A fost prezentat ca savantul care a descoperit scrisul topografic şi geometric al dacilor, topografia cosmogonică a dacilor şi cel care a propus ridicarea civilizaţiei dace la rangul superior al civilizaţiilor antice. Unele relatări în presa anilor 1990 îi erau însă nefavorabile. Era acuzat că a făcut braconaj arheologic şi a scos din ţară numeroase vestigii preţioase descoperite în cetăţile dacice din munţi. Unul dintre acestea, „cuiul dacic care nu rugineşte” l-a făcut celebru. Andrei Vartic susţinea în lucrările sale că pironul vechi de două milenii pe care l-a adus în Moldova pentru a-l cerceta la Institutul de Metalurgie de la Bălţi era alcătuit din alfa-fier pur de 99,97%.

Napoleon Săvescu şi câmpul magnetic

Sarmizegetusa Regia a devenit de la începutul anilor 1990 şi una dintre destinaţiile favorite ale lui Napoleon Săvescu, prieten al basarabeanului Vartic şi fondator al fundaţiilor „Dacia Revival International Society” şi „The Romanian Medical Society of New York”. Medicul emigrat în SUA în anii 1970 este organizator al congreselor de dacologie, care au loc anual, începând din anul 2000 şi un cunoscut susţinător al teoriei că românii ar fi doar urmaşii dacilor. Săvescu relata, în jurnalul său de călătorie din iunie 1998, cum l-a urmărit „blestemul lui Zamolxis” la Sarmizegetusa Regia. „Coborâm spre Sarmisegetusa Regia, acolo unde m-a urmărit, nu de mult, blelstemul lui Zalmoxis: <<nu-mi atingeţi locurile>>. Acolo unde casetofonul nu mai mergea, bateriile se consumasera aşa, peste noapte, filmul din aparatul de fotografiat se terminase si el <<brusc>>, aparatul de fotografiat al lui Tudor <<s-a oprit>> si el, iar eu ma gândeam <<ce caut aici fără instrumente moderne?>>, cum de totul se strică tocmai la mine? De fel nu sunt superstiţios, aşa ca îmi rămăsese numai <<ghinionul>> drept cauză, cu toate că se poate lua în considerare şi câmpul magnetic formidabil din zonă”, relata Napoleon Săvescu. Câţiva ani mai târziu, medicul şi-a construit un adevărat castel la câţiva kilometri de Sarmizegetusa Regia.

Generalul Dragomir şi oraşul subteran

Vasile Dragomir, un fost general de divizie, îi uimea pe români la mijlocul anilro 1990, cu dezvăluirile sale despre Sarmizegetusa Regia. Una dintre ele se referea la faptul că aşezarea din Munţii Orăştiei se suprapune unui oraş subteran care s-ar întinde pe 200 de kilometri pătraţi şi ar cuprinde şi celelalte aşezări antice din Munţii Orăştiei. Informaţiile, contestate de majoritatea istoricilor, au fost lansate Vasile Dragomir într-o serie de articole publicate la începutul anilor 1990. Potrivit acestuia, descoperirea ar fi fost făcută de armata română care căuta locuri pentru a construi unităţi militare. De asemenea, potrivit fostuului militar, în zona Sarmizegetusei Regia ar fi existat o reţea de tuneluri subterane.

„Aici se afla un colos al unei civilizaţii vechi de peste 10.000 de ani. Este o civilizaţie materializată prin ceva caracteristic numai lor. Eu mă pricep la două lucruri: ştiinţă concretă, în cazul meu, geodezie - cartografie, şi milităria. Eu odată am demonstrat, prin măsurători concrete, profesional făcute, cu aparatură precisă, că dacii aveau cunoştinţe astronomice, cum numai la maya le-am mai întâlnit. Capitala Daciei - Dragomir militaru vorbeşte -, este undeva de la Hirtoape, niţel mai sus, spre Comarnicel, pe drumul lui Hud. Noi am găsit sus, la Hirtoape, în afară de elemente militare construite pe teren, şi elemente subterane, care după părerea mea ii proiectează pe daci că ducând un fel de război ca în Vietnam! Dacii noştri erau foarte buni luptători şi pe dedesubt, de aceea, chiar dacă nu este numai părerea mea, se vorbeşte că în zona Cioclovina sunt nişte peşteri ciudate, interesante, puţin explorate. Am fost în unele..”, relata Dragomir, citat în jurnalul lui Napoleon Săvescu. Şi aceste teorii sunt respinse cu uşurinţă de majoritatea cercetătorilor. Echipe de cercetători ruşi ar fi scanat, cu dispozitive performante şi cu ajutorul sateliţilor, teritoriul Sarmizegetusei, în căutare de aur, mai susţinea generalul, care se arăta, însă, mai deranjat de yoghinii care puneau adesea stăpânire pe cetatea dacică în acei ani. „Aici este vorba de aurul pe care îl caută unii pe aici… vezi toată ziua tot felul de neisprăviţi care vin să-l caute, vorbind de spiritism şi tot felul de prostii, când de fapt ei sunt nimic alceva decât hoţi. Uite, aici, pe platoul asta, oamenii lui Claudian şi ai lui Bivolaru, spune generalul. Spurcaţii ăştia, nenorociţii, i-aş împuşca ca pe câini. Sunt nişte secte, umblă după aur, dar zic că umblă după spirite! Umblă cu prostii şi distrug zona. Mii de oameni vin aici, ca la armata. Dimineaţa fac înviorare, merg cu frontul la masă, spun rugăciuni şi… caută”, relata generalul în 1998.

Templele, centre energetice

Dacii şi-ar fi construit templele pentru a reprezenta poziţia planetelor din sistemul solar, susţinea generalul Dragomir, în anii 1990. Grupurile de yoghini şi practicanţi de diverse forme de meditaţie care îşi dădeau întâlnire tot atunci la Sarmizegetusa Regia vedeau în temple centre energetice sau porţi spre alte lumi. „În complexul de la Sarmizegetusa, cel mai încărcat loc din punctul de vedere al rezonanţei cu Shambala (lumea astrală) este chiar «Soarele de andezit» sau discul solar. În zonă se remarcă o încărcare vitală cu totul şi cu totul excepţională, evidenţiată şi de dimensiunea mult peste medie a arborilor şi a vegetaţiei din jurul sanctuarului dacic. Acesta este un loc extraordinar pentru a realiza proiecţii în timp, mai ales dacă nu avem idei preconcepute în ceea ce priveşte tradiţia spirituală dacică“, informau adepţii Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut.

