Tenebrele fotbalului românesc. Cum erau terorizaţi jucătorii de la Jiul Petroşani de către interlopii lui Alin Simota

Dosarul în care Alin Simota şi foştii săi „locotenenţi” sunt judecaţi pentru infracţiuni de crimă organizată se afla în pronunţare de la începutul lunii iunie 2020, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Au trecut mai mult de şase ani de la începerea procesului, iar după ce pronunţarea a fost amânată la termenul din 25 iunie, magistraţii au decis, joi, 9 iulie, repunerea cauzei pe rol şi fixarea unui termen la data de 6 august 2020 ora 12:00 pentru dezbaterea în fond a apelurilor, pentru când se citează toate părţile şi se înştiinţează avocaţii cu delegaţie în dosar.

În dosarul judecat pe fond, în august 2018, Tribunalul Hunedoara l-a condamnat la şase ani şi opt luni de închisoare pe Alin Simota, trimis în judecată în 2013, împreună cu alte 13 persoane, în dosarul de crimă organizată.

Cristian Litera, fostul bodyguard al lui Alin Simota, a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 10 luni închisoare, în acelaşi dosar. Iar Cătălin Penciuc, o altă fostă gardă de corp a afaceristului, a primit şapte ani de închisoare. Şi alţi inculpaţi au primit condamnări, dar sentinţa nu a fost definitivă, fiind contestată cu apel.

Milionarul înconjurat de interlopi

Potrivit rechizitoriului înaintat magistraţilor în anul 2013, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Alin Simota a fost acuzat de iniţiere şi constituire grup infracţional organizat, şantaj în formă continuată, lipsire de libertate, instigare la lipsire de libertate, instigare la vătămare corporală gravă, deţinere de muniţie fără drept.

În acelaşi dosar au fost anchetaţi mai mulţi interlopi, printre care foştii bodyguarzi ai afaceristului, Cristian Litera şi Cătălin Penciuc, dar şi un poliţist, Zorin Avram. Potrivit procurorilor, Alin Simota, Cristian Litera şi Cătălin Penciuc au constituit grupul infracţional specializat în infracţiuni de şantaj şi de violenţă în perioada 2006 – 2009.

La momentul constituirii grupării Alin Simota era un prosper om de afaceri din Valea Jiului, figura în Top 300 milionari al revistei Capital, fiind considerat cel mai bogat om din judeţul Hunedoara. Acesta administra direct sau prin persoane interpuse mai multe firme din Valea Jiului, şi era finanţator al clubului de fotbal Jiul Petroşani, se arată în rechizitoriu. S-a înconjurat însă de interlopi, cu condamnări penale, cunoscuţi pentru actele de violenţă.

„Inculpatul Simota Alin l-a recrutat în folosul său pe inculpatul Litera Constantin Cristian, deoarece dorea să profite de pe urma acestuia, mai precis de renumele pe care şi l-a făcut în „lumea interlopă” din judeţul Hunedoara, unde era cunoscut ca autorul primului jaf armat, persoană din anturajul grupării infracţionale „Spumă şi Bibanul”, pentru a rezolva „în afara legii” cu ajutorul acestuia şi a persoanelor din „anturajul său interlop”, problemele, litigiile, divergenţele, pe care le avea cu diferite persoane, pentru a-şi spori în acest mod averea şi a se face temut şi respectat în Valea Jiului, cu atât mai mult cu cât acesta lucrase şi în trecut pentru el, şi dăduse dovezi de loialitate”, se arată în rechizitoriu.

Printre acuzaţiile reţinute de procurori, în dosarul „Simota”, câteva ssunt legate de modul în care au fost „trataţi” mai mulţi jucători ai echipei Jiul Petroşani, în vremea în care clubul era condus de Simota.

Nicuşor Iştinie, un fost jucător al clubului din Valea Jiului a depus în vara anului 2007 un memoriu la FRF pentru a deveni liber de contract şi pentru a se putea transfera la Inter Gaz Bucureşti, în acest fel Jiul Petroşani pierând şansa de a obţine 10.000 de dolari pentru transferul său. În 8 august 2007, după un meci amical jucat în Bucureşti, fotbalistul a fost urmărit în trafic, maşina în care se afla a fost blocată în localitatea Popeşti Leordeni, iar cei doi bodiguarzi ai lui Alin Simota, Penciuc şi Litera, l-au răpit cu maşina şi l-au adus în Petroşani.

„În dimineaţa următoare, cei doi inculpaţi l-au dus pe jucător la sediul clubului de fotbal Jiul Petroşani, unde acesta, fiindu-i frică să nu fie bătut de inculpaţi şi să-şi pericliteze astfel cariera sportivă, a semnat o cerere de retragere a memoriului depus la FRF şi o prelungire a contractului cu Jiul Petroşani. Practic jucătorul a semnat o adresă, cerere (datată 10 august 2007) către Federaţia Română de Fotbal, Comisia pentru statutul jucătorului prin care ruga Federaţia să retragă acţiunea sa de a deveni jucător liber, anunţând că a semnat cu Jiul Petroşani un act adiţional financiar la contractul iniţial de joc. De asemenea a semnat o prelungire a contractului de joc cu Jiul Petroşani”, se arăta în rechizitoriu.

Răzbunarea lui Simota



Mihai Lungan, un alt fost fotbalist la echipa Jiul Petroşani, a formulat în vara anului 2007 un memoriu la Federaţia Română de Fotbal pentru a deveni jucător liber de contract, reclamând că nu i-au fost plătite drepturile salariale în valoare de 14.000 de dolari. În 9 august 2007, în jurul orei 12:00, jucătorul a fost bătut în incinta stadionului de fotbal din Petroşani, de către inculpaţii Litera şi Penciuc, la solicitarea lui Simota, arătau procurorii.

„În mod concret, în dimineaţa zilei de 9 august 2008, L. M. a fost sunat de inculpatul Simota Alin, care i-a propus să se transfere la o altă echipă şi anume Prefabricate Modelu Bucureşti, însă deoarece a fost refuzat, acesta s-a enervat, l-a insultat pe cel dintâi şi apoi a închis telefonul. Ulterior în aceeaşi zi, în timp ce se afla la stadion şi se antrena, persoana vătămată, a fost chemată de la antrenament de către Simota Alin în birou, pentru a discuta cu acesta. Jucătorul s-a deplasat la biroul inculpatului Simota Alin, care era închis, a dat să se reîntoarcă la antrenament, însă pe hol a fost aşteptat de către inculpaţii Litera şi Penciuc, care i-au aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele la corp şi în zona feţei, şi i-au adresat ameninţări cu moartea lui şi familiei sale în cazul în care sesizează fapta la organele de poliţie. În timp ce-l loveau, agresorii i-au dat de înţeles că motivul agresiunii este de a-l determina să renunţe la memoriu adresat Federaţiei Române de Fotbal şi la pretenţiile financiare pe care le-a pretins clubului în memoriul respectiv. După incident jucătorul a făcut plângere la poliţie pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, faţă de inculpaţii Litera, Penciuc şi SImota, după care de teamă a părăsit municipiul Petroşani. Ulterior şi-a retras plângerea”, arătau anchetatorii.

Fotbalist terorizat în birourile clubului

Tot în vara anului 2007, arată anchetatorii, cei trei inculpaţi au şantajat un alt fotbalist, Constantin Găldeanu, care a activat la clubul de fotbal Jiul Petroşani în sezonul 2006 – 2007 şi care a depus un memoriu la LPF, în care a reclamat că nu i-au fost plătite drepturi salariale în valoare de peste 7.500 de dolari. „Pentru a nu plăti suma de bani către jucător şi a nu risca nici sancţionarea pe linie sportivă, Simota Alin a ales să-l şantajeze pe jucător să renunţe la drepturile financiare. În cursul lunii iunie 2007, jucătorul G. C. D., care locuia la acel moment în Alba Iulia, a fost sunat insistent de către Simota Alin, care i-a solicitat să vină la Petroşani pentru a stabili o modalitate de plată, a-i da banii cuveniţi şi a stinge astfel litigiul dintre el şi club. Deşi a avut unele ezitări în final jucătorul a acceptat şi s-a deplasat la Petroşani, la sediul clubului de fotbal, pentru a se întâlni cu Simota Alin, pentru a primi bani şi a stinge litigiu. Ajuns la club G. C. D., l-a sunat pe Simota Alin şi acesta i-a cerut să-l aştepte deoarece va ajunge şi el în scurt timp. Ulterior jucătorul a fost invitat de către inculpatul Litera să-l aştepte pe Simota Alin în biroul acestuia, însă odată intrat în birou, unde se afla şi inculpatul Penciuc, a început să fie ameninţat de către cei doi cu acte de violenţă. Litera i-a pus un bric eag la gât, iar inculpatul Penciuc l-a ameninţat că-l loveşte cu un box pe care-l avea pe mână, după care cei doi i-au solicitat să semneze o convenţie de renunţare la drepturi, ceea ce de frică G. C. D. a făcut, fără a citi ce a semnat. După ce Litera şi Penciuc au verificat semnătura pentru ca aceasta să corespundă cu semnătura depusă de jucător pe alte acte, i-au dat drumul. Urmare a şantajului la care a fost supus, jucătorul a pierdut sumele de 7.500 USD şi 1.575 lei”, se arată în rechizitoriu.

Oficial din fotbal, umilit de interlopi



DIICOT arăta, de asemenea, că în 2004, bodyguarzii lui Alin Simota au agresat un oficial al echipei Gaz Metan Mediaş, după ce aceasta nu a respectat aranjamentul cu finanţatorul Jiului Petroşani pentru trucarea unui meci decisiv pentru promovarea echipei hunedorene. În 2004, arătau anchetatorii, bodyguarzii lui Alin Simota au agresat un oficial al echipei Gaz Metan Mediaş, după ce aceasta nu a respectat aranjamentul cu finanţatorul Jiului Petroşani pentru aranjarea unui meci.

„După meci inculpatul Litera Constantin Cristian împreună cu numiţii I.O., M.C., P.F., la cererea inculpatului Simota – care era supărat că ratase promovarea, l-au dus pe oficialul de la echipa Gaz Metan Mediaş cu care tratase anterior aranjarea meciului de fotbal, într-o pădure în apropierea municipiului Petroşani, unde l-au bătut, de fapt au început să-l lovească încă din maşină, şi pe drum, urmare a loviturilor primite bărbatul în cauză şi-a făcut necesităţile fiziologice pe el, de asemenea au urinat pe el pentru al „umili”, apoi l-au abandonat în pădurea respectivă”, informau procurorii. Fapta s-a prescris.



În 2009, arătau procurorii DIICOT, a survenit separarea între Simota Alin şi Litera Cristian, lucru petrecut după divorţul dintre afaceristul din Valea Jiului şi soţia de atunci a acestuia, pe fondul zvonurilor că aceasta din urmă ar avea o aventură cu Litera, zvonuri confirmate ulterior de faptul că fosta soţie a inculpatului Simota Alin s-a căsătorit cu Litera Cristian.

„După despărţirea survenită între inculpaţii Simota Alin şi Litera Cristian practic inculpatul Simota Alin a ieşit din această grupare infracţională, grupare care a continuat să existe, de această dată sub conducerea lui Litera, la grupare aderând noi membri. Cu această ocazie, gruparea şi-a extins paleta de infracţiuni, membrii acesteia fiind implicaţi şi în comiterea unor fraude la asigurări, infracţiuni de cămătărie, şantaje în vederea recuperării datoriilor şi bătăi la comandă”, se arată în dosar.

Afacerile ilegale conduse de Litera

Grupul organizat era structurat în paliere de comandă şi execuţie, specializat în şantaje, sechestrări de persoane, „bătăi la comandă” (cele 16 persoane vătămate având nevoie de 60 - 100 zile îngrijiri medicale), cămătărie, iar activităţile acestuia au fost favorizate şi de către ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Hunedoara.

„Începând cu anul 2008, membrii grupării au fost implicaţi şi în comiterea mai multor infracţiuni de înşelăciune în dauna unor firme de asigurări, fiind îndrumaţi în acest sens de complici angajaţi în sistem. Prejudiciul creat astfel a fost de 400.000 ron şi 100.000 euro, în cauză fiind dispuse măsuri asiguratorii. Cu privire la activităţile de cămătărie, arătăm că împrumuturile erau acordate cu o anumită dobândă lunară sau săptămânală, până la 20 %. În general, nu se prevedea un termen de restituire, condiţia fiind ca împrumutatul să plătească lunar dobânda (ex. la 10.000 euro trebuia să plătească 1.000 euro pe lună), iar la final, să dea suma împrumutată integral. În cazul în care datornicii nu plăteau dobânzile solicitate, asupra lor se exercitau acte de violenţă verbală şi fizică, fiind deposedaţi de bunuri mobile sau imobile şi sume de bani, sau trimişi forţat la muncă, în Libia”, se arăta în rechizitoriu.





Alin SImota, fugar în Dubai

Alin Simota a fost eliberat în luna martie 2018 din închisoare. Fusese încarcerat în vara anului 2017, la întoarcerea din Dubai, după ce timp de un an şi jumătate s-a aflat pe lista infractorilor români daţi în urmărire internaţională. A primit sentinţe definitive în două dosare penale: doi ani de închisoare pentru conflict de interese şi jumătate de an de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu, pedeapsa contopită pe care trebuia să o execute fiind de un doi ani şi o lună. La sfârşitul anilor 2000, Alin Simota, supranumit şi „baronul Văii Jiului”, se afla în topul celor mai bogaţi oameni din judeţul Hunedoara, cu o avere care depăşea 20 de milioane de euro, obţinută din afaceri cu statul, în energie, construcţii, minerit şi prestări de servicii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Alin Simota va fi eliberat condiţionat. Ultima noapte de închisoare pentru afaceristul din Valea Jiului

Probleme pentru Alin Simota. Milionarul fugar, prins la întoarcerea din Dubai, va fi judecat într-un nou dosar de corupţie

Interlopul Alin Simota, refugiat în Dubai din 2016, îşi anunţă revenirea în ţară. „Vin singur şi mă predau, să fac lumină“