Templul fotbalului din Hunedoara. Cum a început în anii ´50 povestea stadionului Corvinul FOTO VIDEO

La sfârşitul anilor ´50, Hunedoara se afla într-una dintre cele mai prolifice perioade ale dezvoltării sale.

Populaţia oraşului siderurgic ajunsese în mai puţin de un deceniu de la 8.000 de oameni la aproape 40.000, au fost construite primele cartiere de blocuri (Oraşul Muncitoresc şi Oraşul Tineretului) cu aproape 1.000 de apartamente, Spitalul de Boli Contagioase, clădirea Poştei, complexul de agrement Corvinul, Casa de cultură (teatrul-cinematograf), gara, fabrica de pâine, mai multe şcoli şi grădiniţe.

De cealaltă parte a râului Cerna, care desparte oraşul de zona industrială, vechile uzine de fier ale Hunedoarei se transformau rapid într-unul dintre marile combinate din sud-estul Europei.



Schiţa bazei sportive. 1957. Drumul Socialismului



În anii ´50, vechiul stadion al oraşului, pe care juca echipa locală „Metalul” numită apoi „Energia” (viitoarea Corvinul) urma să lase locul unei zone rezidenţiale, iar noua bază sportivă „Corvinul” avea să fie una dintre cele mai moderne din ţară. „Aşa va arăta complexul sportiv al oraşului Hunedoara. În afară de terenul central, complexul sportiv mai cuprinde un bazin de înot, terenuri de volei, de baschet, tenis de câmp. Harnicii constructori dau bătălia să termine înainte de termen această construcţie nespus de utilă”, informa ziarul local „Drumul Socialismului”, în octombrie 1957, alături de schiţa proiectului.



Fostul stadion Energia din Hunedoara. Anii 50, Drumul Socialismului

Casa echipei Corvinul

Lucrările de construcţie a noii baze sportive s-au derulat într-un ritm rapid, anunţa, în iunie 1959 acelaşi ziar hunedorean. „Prin terminarea acestui stadion, siderurgiştii hunedoreni vor avea la dispoziţie o bază sportivă modernă, care să le asigure practicarea multiplelor ramuri sportive pe care le-au îndrăgit”, informau reporterii de la „Drumul Socialismului”.



Stadionul Corvinul. Anii 80. Ilustrată. Delcampe.net

Stadionul Corvinul, cu o capacitate de 16.000 de locuri, a fost inaugurat în 2 mai 1960, deşi echipa locală mai jucase meciuri de fotbal pe terenul său, amicale la care asistau mii de spectatori. Meciul care a deschis oficial stadionul din Hunedoara a avut loc între Corvinul Hunedoara şi CFR Arad şi s-a încheiat cu victoria gazdelor, cu scorul de 1 – 0.





În vara anului 1960, Corvinul a promovat în Divizia Naţională A de fotbal, însă a retrogradat un an mai târziu în Divizia B, apoi după un an în Divizia C. Până în 1970, când a revenit la numele „Corvinul” echipa de fotbal din Hunedoara a activat în ligile B şi C, sub numele de „Siderurgistul” şi „Metalul”. În 1976, Corvinul a revenit în prima ligă de fotbal a României, iar timp de aproape două decenii a înregistrat cele mai bune performanţe din istoria sa. Clubul a fost dezafiliat de la FRF în 2004 pentru datorii faţă de jucători, iar în prezent, pe stadionul redenumit „Michael Klein” au loc meciurile echipei de fotbal CS Hunedoara, din Liga a treia.





Baza sportivă „Michael Klein”, aprilie 2021. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Hruşciov, discurs în Stadionul Corvinul



În vara anului 1962, pe Stadionul Corvinul, circa 30.000 de oameni – potrivit ziarelor vremii - au asistat la discursul lui Nikita Hruşciov, fostul lider al Uniunii Sovietice din anii Războiului Rece, aflat în vizită la Hunedoara. Tot aici, mii de oameni au asistat în 1982 la meciul de fotbal România – Cipru, din preliminariile Campionatului European din 1984.

Însă pentru mulţi dintre localnici, stadionul Hunedoarei a fost locul celor mai frumoase amintiri, din vremea când Corvinul se duela cu rivalele sale din capitală. În urmă cu patru decenii, din echipa creată şi condusă de Mircea Lucescu, care a promovat în Divizia A în 1980, făceau parte Klein, Gabor, Andone, Nunweiller, Lucescu, Văetuş, Petcu, Dumitrache, Rednic şi alţi fotbalişti care urmau să confirme la naţionala României şi la echipe ca Steaua şi Dinamo.

Stadionul Michael Klein, 2021. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL



Potrivit reprezentanţilor Primăriei Hunedoara, stadionul va fi demolat, iar în locul lui va fi construită o nouă arenă de fotbal, cu o capacitate de circa 12.000 de spectatori.

