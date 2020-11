Pacient cu COVID-19 mort în aşteptarea unui loc la ATI. Mesajul tulburător al fiicei sale

Toma Avrigean, pacientul diagnosticat cu Covid 19 pentru care nu s-a mai găsit loc liber la Anestezie Terapie Intensivă, a murit. După ce miercuri, fiica sa, Alexandra, a cerut ajutor public pentru ca hunedoreanul să poată ajunge într-o secţie ATI, dată fiind starea sa gravă, tânăra a publicat un mesaj emoţionant în care a anunţat decesul acestuia.



„Tati îmi pare rău că în ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreună! Îmi pare rău că nu am ştiut cum să procedez ca să te ajut. Ştiu cu siguranţă că dacă ai fi fost în locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul să mă ajuţi! Îmi cer iertare că am fost neputincioasă, că nu am avut puterea şi cunoştinţele necesare să mă lupt cu sistemul medical şi să te salvez! Zilele petrecute în spitalul municipal din Orăştie ţi-au fost fatale! Deşi ştiau cum se procedează, te-au trimis în ultim moment la Urgenţe la Deva.

Te-au trimis cu o saturaţie de 34% şi ambii plămâni afectaţi în proporţie de 99%. Aveai şanse să trăieşti, aveai şanse să îmi fii alături mult timp de acum înainte. Aveam şi încă am nevoie de ţine, am nevoie să mă înveţi cum să mă descurc în viaţă, cum să fac faţă răutăţii cu care ne confruntăm. Îmi cer mii de scuze că nu am putut să îţi fiu aproape, ai dus lupta asta de unul singur, nu am avut posibilitatea să îţi fiu alături, să îţi spun cât de mult de apreciez pentru tot ceea ce ai făcut prentru noi, pentru cât te-ai luptat că nouă să ne fie bine. Chiar şi în situaţia în care te-ai aflat, ne-ai sunat şi mi-ai spus să avem grijă de noi, să ne ferim cât putem de virusul acesta, erai îngrijorat pentru noi, când de fapt trebuia să fii puternic şi să crezi în ţine. Doar tu ştii câte suferinţa ai îndurat, şi cu câtă indiferenţă ai fost tratat”, a scris Alexandra pe pagina sa de Facebook.

Potrivit reprezentanţilor spitalului din Orăştie, miercuri, împreună cu Toma Avrigean, în vârstă de 67 de ani, o altă pacientă infectată cu Covid 19, în vârstă de 70 de ani, aştepta eliberarea unui loc la ATI pentru a putea primi tratament.







După ce a aflat că se infectase cu Covid 19, Toma Avrigean şi-a anunţat prietenii să aibă griijă de sănătatea lor. „Luni, 2 noiembrie 2020 am fost diagnosticat pozitiv Covid. Fac acest anunţ din dorinţa de a vă atenţiona să vă protejaţi pentru că nu doresc nimănui să treacă prin stările prin care trec eu. Vă asigur că e groaznic: febră, cefalee, dureri abdominale, dureri musculare, capacitate respiratorie redusă, lipsa poftei de mâncare, insomnie, plus carantina de 14 zile. Purtaţi masca, dezinfectaţi-vă, păstraţi distanţă, evitaţi spaţiile aglomerate. Fac acest avertisment din prietenie. Nu ignoraţi virusul, el există şi nu vă doresc să suferiţi. Dumnezeu să ne binecuvânteze!”, scria bărbatul din Geoagiu, pe pagina sa de Facebook.



În ultimele zile, după ce a aflat că Toma Avrigean are nevoie de tratament de specialitate într-o secţie ATI fiica sa a sunat la mai multe spitale din ţară, pentru a întreba dacă sunt locuri libere, însă eforturile sale au fost în zadar.

