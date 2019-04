O tânără infirmieră a leşinat după ce a fost luată la întrebări despre goangele de la Pediatrie: „A dat cu capul de gresie”

Dezvăluirile despre leşinul unei infirmiere, în timp ce era chestionată despre goangele care mişunau în secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, au fost făcute de deputatul Emanuel Ungureanu, pe pagina sa de Facebook.

„O infirmieră tânără de la Spitalul Deva a leşinat aseară în jurul orei 21.30 din cauza stresului provocat de urletele Emiliei Prună, Director de Îngrijiri a Spitalului Deva, pila de partid care a încercat să dea vina pe asistente şi infirmiere pentru goangele omniprezente în saloanele copiilor. Din cauza stresului şi a presiunii, Ana-Maria Peterlecean, a leşinat şi a dat cu capul de gresie. Tânăra infirmieră a fost transportată cu Ambulanţa la serviciul UPU a Spitalului Judeţean Deva, medicii nu au putut să o investigheze corespunzător deoarece computerul tomograf nu funcţionează! Starea infirmierei este stabilă acum şi se află sub supravegherea medicilor”, a scris acesta.

Tânăra nu a făcut, până în prezent, vreun comentariu cu privire la incident.

Conducerea Spitalului judeţean de Urgenţă Deva a reacţionat, susţinând că infirmiera „a avut o reacţie emoţională puternică”.

„La nivelul SJU Deva există proceduri de verificare şi testare atât a personalului medical (medici, asistenţi, infirmieri), cât şi a îngrijitorilor cu privire la modul în care îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu. În mod absolut regretabil, dar în urma unei simple întrebări adresată pe un ton civilizat, una dintre angajatele SJU Deva a avut o reacţie emoţională puternică, context în care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acest fapt poate fi confirmat de toţi cei prezenţi, inclusiv de persoana în cauză”, a precizat managerul Adina Pera Ştefănie.

Goangele au inflamat spiritele în spital

La începutul acestei săptămâni, Mirabela Furca, internată la Pediatria din Deva, a publicat pe pagina sa de Facebook o reclamaţie împotriva unităţii medicale, însoţită de mai multe fotografii în care apar gândaci mişunând pe podea sau morţi.

„Astăzi, în data de 1 aprilie 2019, unde suntem internaţi de joi, am văzut acest specimen de îţi vine să înnebuneşti. Mi-am culcat copilul şi, la un moment dat, după ce a adrmit, l-am aşezat în pat. Deodată, am ridicat capul de pe pernă şi am văzut această goangă cum venea spre noi. M-am speriat îngrozitor şi am ridicat brusc copilul din pat şi am aşteptat să se dea jos gândacul, să îl pot omorî. Copilul s-a speriat şi a început să plângă. În ultima poza este o altă goangă, la fel de scârboasă. Ea se afla moartă în primul salon, unde ne-a pus când am venit la spital. Bineînţeles că încă este şi acum acolo, deşi eu sunt în salonul vecin. Deci vă imaginaţi ce curăţenie se face în acest spital! Mi-e scârbă de locul unde trebuie să aducem copiii să îi tratăm!”, a reclamat deveanca pe contul său de socializare.

Consiliul Judeţean Hunedoara a transmis, ulterior, un comunicat de presă, în care susţinea că acordă o atenţie sporită Spitalului judeţean din Deva, aflat în subordinea instituţiei, şi, în primul rând, Pediatriei. În informare, reprezentanţii instituţiei susţineau că activitatea de dezinsecţie se efectuează, conform contractului în derulare, o dată la 3 luni şi se execută retuşuri ori de câte ori este nevoie şi la sesizarea din partea secţiilor. A urmat o verificare internă faţă de reclamaţiile pacientei.

