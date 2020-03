Mesajul fetei care a învins cancerul: „Am stat şi 4 luni în izolare, voi nu puteţi sta 14 zile în carantină?”

Maria, o tânără de 19 ani, care s-a vindecat de cancer, a publicat un mesaj emoţionant, despre puterea de a lupta cu boala cumplită şi le cere românilor trimişi în carantină să respecte indicaţiile medicilor.

„Am stat şi 4 luni în izolare pentru că am avut un virus minor, pe lângă Covid - 19. Am îndurat 1 an şi 8 luni pe patul de spital cu mici pauze, de 3 maximum 4 zile, după patru luni fără să simt aerul de afară. Am luptat doi ani cu cancerul, viruşii, operaţiile, leziunile cerebrale, arsurile, stările de greaţă şi ameţeală, durerile groaznice şi mi-am acceptat soarta fără să ies din cuvântul medicilor. Toate acestea le-am făcut începând cu vârsta de 14 ani. Mi-am acceptat soarta pentru că am vrut să fiu bine. Iar acum văd zi de zi adulţi care nu sunt în stare să stea în carantină 14 zile? Un copil de 3 ani poate face tot parcursul pe care l-am făcut eu. Dar un adult în toată firea nu poate sta în izolare. Mi-ar fi ruşine. Am învins cancerul. Cei bolnavi de Covid19 o pot face şi ei. Respectaţi ceea ce spun cadrele medicale”, scria Maria, într-o postare publicată pe Facebook.

