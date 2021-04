Inspector de trafic ameninţat cu moartea de un patron, după ce a oprit un camion: „Şi cuţitul îl bag în tine”

Judecătoria Hunedoara a condamnat la şase luni de închisoare, cu suspendare, patronul unei firme de transport, acuzat de ultraj. Sentinţa nu este definitivă, putând fi contestată cu apel.

Bărbatul, din Deva, a fost trimis în judecată în decembrie 2020, pentru o infracţiune comisă în urmă cu doi ani. El a fost acuzat că a ameninţat nemijlocit pe un inspector trafic în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza localităţii Mintia, respectiv i-a spus că îl va tăia cu cuţitul, că va păţi ceva rău şi că va trece peste el cu camionul, după care a ridicat mâna stângă cu intenţia de a-l lovi.



Agresiunea a avut loc în 17 octombrie 2018, după ce inspectorul de trafic a oprit pentru un control camionul cu remorcă al societăţii administrate de către devean.



„În continuare persoana vătămată a început să controleze autovehicul şi semiremorca verificând starea tehnică a acestora ocazie cu care a constatat foarte multe defecţiuni, defecte majore, periculoase care impun ca şi măsură complementară anularea inspecţiei tehnice periodice (dispozitivul de frânare de la o roată lipsea, anvelopele erau deteriorate, lipsa telescoapelor la anumite roţi ş.a.)”, se arată în dosar.

„Şi cuţitul îl bag în tine”

La scurt timp, la faţa locului a ajuns administratorul firmei care deţinea camionul şi fiul acestuia.

„Pe parcursul exercitării activităţilor de control, fiind deranjat de faptul că societatea pe care o administra va fi sancţionată contravenţional, datorită abaterilor constatate de către persoana vătămată, funcţionar care l-a mai sancţionat contravenţional şi în trecut, inculpatul l-a ameninţat cu acte de violenţă, respectiv i-a spus că o va tăia cu cuţitul, că va păţi ceva rău şi că va trece peste el, deoarece este în stare de orice.



Redăm în cele ce urmează ameninţările proferate de inculpat:



O. M.: Mi-ai dat odată o sută cincizeci de milioane, stai să-ţi spun mă! Băă, deja mă-ntorci pe dos, eu nu mai pot! Eu abia ţin maşina , f*t-o Dumnezeu, plătesc copilu ăsta ....Nu mai pot, bă ! Şi deci mă... Am ajuns la disperare! De să mă bată Dumnezeu, sunt în stare de orice!



O.M: Am 60 de ani mă ! Îi ruşinea ta să-ţi fac necaz eu ţie, de 60 de ani, să ştii! Că-s în stare! Şi cuţitul îl bag în tine! Să mă bată Dumnezeu de nu!



O.M.: Bă, tu îţi găseşti nebunu.... şi nebunu-s io, să şti! Uite, îţi spun faţă de colegul tău. E colegul tău, îţi spun că sunt în stare de orice. Să nu crezi că nu fac.



O.M.: Îţi spun că... să nu te gândeşti. Că mă f*t în ea şi nu mai lucru, mă, dar nici tu nu mai lucri, să şti!



O.M.: No vezi, vezi? Dar gândeşte-te că păţ (păţeşti) rău. Uite îţi spun faţă de el bă, să-l ai martor!

O.M.: Să mă bată Dumnezeu dacă nu trec peste tine, mă, f*tă-te Dumnezeu!”, se arată în dosar.



Inspectorul de trafic a intrat în autospeciala de serviciu, iar potrivit anchetatorilor, administratorul firmei a mers după el şi a continuat să îl ameninţe, ridicând mâna cu intenţia de a-l lovi. Pentru faptele sale, pe lângă condamnare, el va trebui să achite daune morale în valoare de 5.000 de lei inspectorului de trafic, dacă sentinţa va rămâne definitivă.

