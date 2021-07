Festivalul Opera Nights, întrerupt de artificii. O nuntă a avut loc lângă Castelul Corvinilor VIDEO

Festivalul „Opera Nights” din Hunedoara a avut loc sâmbătă şi duminică în curtea exterioară a Castelului Corvinilor şi a strâns în fiecare dintre cele două seri de operă în aer liber peste 600 de spectatori, mai mulţi decât preconizau organizatorii.

Potrivit lui Alexandru Gruian, consultant artistic implicat în organizarea festivalului, evenimentul şi-a câştigat un public fidel şi tot mai numeros de la an la an (prima ediţie a avut loc în 2011 la Castelul Corvinilor), iar răspunsul participanţilor la festival, artişti şi spectatori, a fost excepţional.

„Nu, nimeni nu a dormit. Din nou, dintre cei peste 600 de spectatori, o parte au stat în picioare, filmând fiecare arie. Nessun dorma, Daniel Magdal (Opera Română Bucureşti) - prinţul Calaf, Tiberiu Soare, dirijor, orchestra, corul si soliştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski din Cinstanţa. Două seri şi nopţi de emoţie, un public excepţional, un decor pe măsură, da, Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Municipiului Hunedoara, efortul făcut a meritat - sute de oameni au rezonat la unison în faţa artei, emoţiei, frumuseţii!”, a transmis Alexandru Gruian.



Imagini din timpul festivalului. Alexandru Gruian / Facebook



Artiştii, întrerupţi de focurile artificii

Opera „Trubadurul”, pusă în scenă sâmbătă seara, a fost întreruptă însă de focurile de artificii provenite de la sala de evenimente a hotelului aflat în imediata vecinătate a Castelului Corvinilor. O nuntă a avut loc sâmbătă seara, la sala de evenimente de lângă castel şi, deşi organizatorii festivalului susţin că au fost asiguraţi de administratorii hotelului că nu vor fi deranjaţi, artificiile şi bubuiturile au luat prin surprindere pe toată lumea. Timp de circa 10 minute, orchestra şi artiştii s-au luat o pauză forţată, iar publicul a aşteptat şi el să se oprească bubuiturile.

„Eu, personal, am fost să discut cu cei de la Castelul Corvinilor, să vedem dacă se aude muzica de la localul nostru, să nu deranjăm. În nici într-un caz nu a fost cu intenţie acest lucru. Nu am ştiut că va fi un foc de artificii, de aceea nu am putut să evit asta. Noi, ca restaurant nu am contractat serviciile respective. A fost un organizator al nunţii, iar focul de artificii a fost un cadou pentru miri. Repet, nu am fost informată despre asta, altfel puteam lua măsuri”, a declarat Simona Dobondi, administrator al sălii de evenimente, potrivit Mesagerul Hunedorean.

Poliţia Locală Hunedoara a amendat cu 3.000 de lei pe cei care au executat focurile de artificii, pentru tulburarea liniştii publice.

