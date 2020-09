Revolta unei mame venită cu doi copii la spitalul din Orăştie: „Au fost târâţi de mâini şi bruscaţi”

Oana Salahoru, o tânără din Orăştie care şi-a adus copilul în vârstă de cinci ani la spitalul din localitate, susţine că a trecut printr-o experienţă traumatizantă din cauza cadrelor medicale. Femeia a relatat că a decis să îşi ducă fiul la spital, după ce acesta s-a plâns că avea dureri insuportabile de cap şi nu se oprea din plâns. A ajuns împreună cu el şi cu fratele mai mic al acestuia, în vârstă de trei ani, în unitatea medicală, unde, susţine ea, a fost tratată într-un mod care a revoltat-o.



„Din momentul în care se deschide uşa liftului, doamna asistentă şi cu doamna de serviciu îmi iau actele din mână şi îmi spun direct: Haideţi să îi luăm analizele la copil. Mi s-a părut destul de neobişnuit că vor să îl ducă direct la analize fără ca măcar să îl consulte.

Prin urmare, am întrebat: Mă scuzaţi, dar sunteţi la curent cu motivul pentru care am venit cu el aici? Am primit un răspuns foarte flegmatic: „Pentru că este bolnav. Haideţi cu mine!”. Când am ajuns în sala de recoltare, le-am rugat pe doamne să mă lase un minut să îi explic băieţelului meu despre ce este vorba şi ce urmează să i se facă, deoarece i s-a mai luat sânge şi altă dată, iar el a fost foarte curajos şi înţelegător.

Răspunsul a fost: „ce să îi explici că e copil şi aşa nu ascultă. Nu îmi spuneţi mie că stă să i se ia sânge că eu lucrez toată ziua cu copii, iar ei nu stau de bunăvoie”. Am încercat să îi explic doamnei că băieţelul meu a stat ultimele dăţi când i s-a luat sânge, la laboratorul de analize, a fost cooperant şi nu s-a opus, însă doamna asistentă nici măcar nu vrut să asculte, să creadă sau să îmi permită să vorbesc cu copilul şi să îi explic”, a relatat tânăra.

Ceartă în spital



Cadrele medicale i-au cerut să părăsească încăperea, însă Oana Salahoru nu a fost de acord, a povestit ea pe Facebook.

„Am spus că nu ies afară şi că vreau să stau lângă el. Atunci mi-a cerut să îl scot afară pe băieţelul meu de 3 ani şi să îl pun să aştepte în sala de lângă.

În timp ce îi spuneam lui să stea cuminte puţin că eu revin într-un minut, doamna asistentă cea „drăguţă” l-a luat de mână şi efectiv l-a împins pe uşă afară, moment în care, clar, el a început să plângă. L-am dus în sala de lângă şi l-am calmat, apoi deodată aud pe cel mare, care, între timp, rămăsese în laboratorul de analize plângând şi strigând după mine.

Dau fuga la el, doamna de la curăţenie era deasupra lui, îl ţinea cu o mână de mânuţă cu forţa, iar cu cealaltă îl ţinea împreună cu doamna asistentă de mâna din care trebuiau să îi recolteze sânge, în timp ce se apăsa peste mijlocul lui să îl ţină nemişcat şi îl certau să nu mai plângă şi să stea cuminte, în timp ce copilul deja avea un început de atac de panică. Le-am cerut să îi dea pace, iar ele, foarte arogante mi-au spus să ies afară că nu am ce căuta acolo, iar asistenta a vrut să îmi închidă uşa în nas. I-am spus că atâta timp cât copilul e minor, eu am dreptul să stau lângă el. Mi-a zis din nou să ies afară, moment în care băieţelul meu a început să strige să nu plec, cu disperare în voce”, a relatat femeia.





„Am decis că deja totul a mers prea departe aşa că le-am spus să se dea de pe el că mergem acasă şi că nu îl las să fie tratat astfel. Destul de agresiv, asistenta îmi spunea că nu îmi permite să plec cu el până nu îi recoltează sânge.

Ţinând copilul cel mic in braţe şi pe cel mare de mână, am repetat că plec, moment în care a apărut doamna doctor şi mi-a cerut să las puţin copilul cel mare acolo şi să merg cu ea într-un salon alăturat să îmi spună ceva. A mai apărut o doamnă îmbrăcată în pantaloni şi halat mov, iar doamna doctor i-a cerut să meargă să le ajute pe ele. Fără să îmi dau seama despre ce e vorba, mă pregăteam să o urmez, când aud copilul cel mare strigând după mine şi plângând să fie lăsat în pace. Mă întorc să dau fuga la el să văd ce se întâmplă, când doamna doctor efectiv mă ia de mână şi îmi cere să le las să "îşi facă treaba". Îmi smucesc mâna din mâna ei şi fug la copil, care fugea prin salonul de lângă laborator, cu asistenta după el. Când m-a văzut, s-a oprit, moment în care asistenta l-a apucat de mână. Copilul s-a lăsat jos, iar ea efectiv îl târa de mână după ea”, a adăugat mama copilului.

Femeia a plecat, în cele din urmă din spital, spunându-le cadrelor medicale că le va reclama pentru modul în care s-au comportat cu ea şi cu copilul bolnav.

„I-am spus doamnei doctor: „Din secunda în care am ajuns aici, fără să fie consultat copilul, a fost trimis la recoltat de analize. Doamnele au vorbit foarte arogant, foarte flegmatic, au bruscat copilul, nu mi s-a permis un minut să vorbesc cu el să îl pot pregăti psihic pentru ceea ce urmează. Aici e secţie de pediatrie, doamnele ar trebui să aibă răbdare, să vorbească calm cu copii, să îi facă să se simtă în siguranţă, nu să îi sperie, nu să îi certe, nu să se poarte atât de agresiv. Fiţi siguri că voi face reclamaţie, deoarece asta nu este o atitudine normală, aşa ceva nu ar trebui să fie permis să se întâmple într-un spital, mai ales când e vorba de un copil. Am plecat de acolo, deşi incercau în continuare să mă îmbuneze, că vezi doamne aşa fac copii la recoltat de analize şi nu e nimic ieşit din comun”, a scris femeia pe pagina sa de Facebook.

Conducerea spitalului face verificări

Conducerea Spitalului municipal din Orăştie a reacţionat la cele relatate de tânără. „Spitalul Municipal Orăştie se autosesizează, procedând la o verificare internă, dat fiind faptul că, cu privire la cele prezentate nu s-a depus şi înregistrat, până în acest moment, nicio reclamaţie scrisă. În funcţie de rezultatul verificării interne se vor stabili măsuri conforme cu situaţia şi cu normele legislative aplicabile în vigoare. Ne manifestăm speranţa, dincolo de aceste dezamăgiri, că sănătatea copilului reprezintă o prioritate şi facem recomandarea de a se asigura consultul de specialitate copilului în cauză chiar şi într-o altă unitate medicală de specialitate, decât Spitalul Municipal Orăştie”, au transmis reprezentanţii Spitalului Municipal Orăştie.

