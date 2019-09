Ce ştiau geţii despre ştiinţă. Mărturia cea mai faimoasă despre calităţile poporului antic instruit de Zamolxis şi Deceneu

De la istoricul roman Iordannes, care a trăit în secolul al VI-lea în Moesia (Imperiul Roman de Răsărit) s-a păstrat una dintre cele mai faimoase lucrări despre geţi, locuitorii antici ai ţinuturilor actuale ale României. Iordannes şi-a numit opera „Getica” şi a oferit detalii despre modul de viaţă al poporului dispărut şi despre însuşirile nobile ale acestuia. Descrierile sale au stârnit numeroase controverse. În timp ce unii cercetători au susţinut că se bazează pe informaţi false şi eronate, alţi istorici s-au folosit de Getica pentru a-şi susţine propriile teorii despre strămoşii noştri.

Zamolxis i-a instruit pe geţi în filozofie

Iordannes afirma că poporul antic cunoştea filosofia, datorită căpeteniilor sale. „În cel de al doilea lăcaş al lor, adică în Dacia, Tracia şi Moesia, goţii au avut drept rege pe Zamolxe, despre care cei mai mulţi scriitori de anale ne spun că a fost un filozof cu o erudiţie de admirat. Căci şi mai înainte au avut pe învăţatul Zeuta, după aceea pe Deceneu şi în al treilea rând pe Zamolxe despre care am vorbit mai sus. Goţii n-au fost deci lipsiţi de oameni care să-i înveţe filozofie. De aceea goţii au fost întotdeauna superiori aproape tuturor barbarilor şi aproape egali cu grecii, după cum relatează Dio, care a compus istoria şi analele lor în limba greacă. El spune că acei dintre ei care erau de neam s-au numit la început tarabostes, iar apoi pilleati: dintre dânşii se alegeau regii şi preoţii. Şi într-atît au fost de lăudaţi goţii, încît se spună că la ei s-a născut Marte, pe care înşelăciunea poeţilor l-a făcut zeu al războiului. De aceea spune şi Vergilius: „Neobositul părinte, care stăpîneşte cîmpiile geţilor”. Pe acest Marte, goţii totdeauna l-au înduplecat printr-un cult sălbatec, căci victimele lui au fost prizonierii ucişi, socotind că şeful războaielor trebuie împăcat prin vărsare de sânge omenesc. Lui i se jertfeau primele prăzi, lui i se atîrnau pe triunghiurile arborilor prăzile de război cele dintâi şi exista un simţămînt religios adânc în comparaţie cu ceilalţi zei, deoarece se părea că invocaţia spiritului său era ca aceea adresată unui părinte.

Deceneu, omul care i-a transformat pe geţi

Poporul antic al geţilor ar fi ajuns la apogeul său cultural în vremea regelui Burebista, din secolul I î. Hr. Cel care i-ar fi îndrumat în tainele ştiinţei era Deceneu, pe care poporul îl asculta orbeşte, scria Iordannes.

„Ei socoteau ca noroc şi câştig, drept unica lor dorinţă, îndeplinirea în orice chip a lucrurilor pe care le sfătuia îndrumătorul lor Deceneu, judecând că este folositor să realizeze aceasta. El, observând înclinarea lor de a-l asculta în toate şi că ei sunt din fire deştepţi, i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei; căci era un maestru priceput în acest domeniu. El i-a învăţat etica, dezvăţându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ştiinţele fizicii, făcându-i să trăiască conform legilor naturii; transcriind aceste legi, ele se păstrează până astăzi, sub numele de belagines; i-a învăţat logica, făcându-i superiori celorlalte popoare, în privinţa minţii; dându-le un exemplu practic i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune; demostrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomice şi cum creşte şi scade orbita lunii şi cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele trei sute şi patruzeci şi şase de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit până la apus spre a se apropia sau depărta de polul ceresc”, afirma autorul istoriei geţilor.

Cum a devenit Deceneu un semizeu

Lui Deceneu, regele i-a acordat privilegii aproape egale cu ale sale. Datorită cunoaşterii sale, preotul devenise pentru popor o fiinţă miraculoasă, de care asculta însuşi Burebista. Alţi istorici antici au susţinut însă că Deceneu fusese doar un „şarlatan”, care reuşise să îi convingă pe daci de puterile sale supranaturale. „Vezi ce mare plăcere, ca nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filozofice, când mai aveau puţin timp liber după lupte. Putem vedea pe unul cercetând poziţia cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi ale fructelor, pe acesta studiind descreşterea şi scăderea lunii, pe celălalt observînd eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului, astrele care se grăbesc să atingă regiunea orientală sunt duse înapoi spre regiunea occidentală, odihnindu-se apoi după o regulă prestabilită. Comunicând acestea şi alte multe goţilor cu măiestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o fiinţă miraculoasă, încât a condus nu numai pe oamenii de rând, dar chiar şi pe regi. Căci atunci a ales dintre ei pe bărbaţii cei mai de seamă şi mai înţelepţi pe care i-a învăţat teologia, i-a sfătuit să cinstească anumite divinităţi şi sanctuare făcîndu-i preoţi şi le-a dat numele de pileaţi, fiindcă, după cum cred, având capetele acoperite cu o tiară, pe care o numim cu un alt nume pilleus, ei făceau sacrificii. Restul poporului a dat ordin să se numească capillati, nume pe care goţii îl reamintesc pînă astăzi în cîntecele lor, deoarece i-au dat o mare consideraţie”, scria autorul din Evul Mediu timpuriu.

