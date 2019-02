AUDIO Fabrica de fotomodele la minut. Cum sunt convinse femeile să plătească în speranţa că ajung vedete: „Naturală, fără botox şi sprâncene tatuate”

Angajaţii unei agenţii care a închiriat un spaţiu comercial în Deva au convins sute de oameni să plătească cel puţin 100 de lei, unii până la 400 de euro, în speranţa că vor deveni vedete. Clienţii de toate vârstele racolaţi pe stradă s-au ales deocamdată doar cu fotografia publicată pe un site aproape necunoscut, iar unii cu regretul că s-au lăsat convinşi să pozeze.

„În Deva au aparut unii care au, chipurile, o firmă de publicitate. Aceştia opresc oameni pe stradă, le promit tratamente cosmetice gratuite sub pretextul promovarii unor produse. Pentru că mă interesa domeniul, am vrut sa vad cum işi promovează altii activitatea. Am intrat în aşa-zisul salon, unde o femeie din Chişinău a început să îmi promită marea cu sarea dacă accept să vin o data la două luni pentru tratamente cosmetice. Apoi mi-au făcut o poză şi mi-au spus că vor folosi imaginea mea iniţială şi cea dupa şedinţele de tratament cu cosmetice şi că voi fi plătită sume între 60 şi 100 de Euro pentru fiecare participare la şedinţă. La final, dupa ce mi-a creat impresia că am prins pe Dumnezeu de picior, mi-au cerut 100 de lei, ca garanţie că mă voi prezenta la viitoarele şedinţe. Am plătit şi am cerut să vad acordul. Acolo scria însă că plătesc 100 de lei ca să îmi fie pusă fotografia pe care mi-au făcut-o pe un site, timp de 12 luni”, a povestit una dintre cliente, pentru adevarul.ro.

„Sunteţi o femeie naturală”

După ce a achitat banii, ea a fost invitată în biroul unei femei care s-a recomandat directorul de promovare a firmei, care i-a propus un contract prin care i-a promis câştiguri de până la 700 de euro, pentru fiecare oră de şedinţă foto, propusă să aibă loc o dată pe lună. Însă, în schimb trebuia să mai achite 350 – 400 de euro, pentru semnarea unui contract. „Clienta” a înregistrat discuţia cu reprezentanta agenţiei, în care aceasta din urmă i-a promis că o va face vedetă. Iată ce i-a spus aceasta:

„Sunt selecţii stradale, iar la nivel de amatori sunt 15 – 20 de persoane pe o categorie de vârstă. O oră pe lună credeţi că aveţi timp pentru astfe de activităţi? Firma noastră provine din SUA, mai exact din California. De doi ani există contracte de colaborare cu marile case de producţie din Bucureşti, iar anul acesta producătorii şi-au ales oraşul dumnavoastră. Fiind agenţie de publicitate noi selectăm toate categoriile de vârstă. Ceea ce aţi făcut până în prezent este că v-aţi înscris la nivelul de amatori, unde sunteţi în jur de 15 – 20 de doamne. Ca şi director de promovare, din cele 15 – 20 de doamne, pe baza fotografiilor, îmi aleg trei persoane din judeţ, pe diferite categorii de vârstă, cărora vreau să le propun un contract. Pe baza fotografiilor, notele se dau de la 0 la 5. Vă încadraţi undeva la 4,7.

Sunteţi o femeie naturală, ceea ce îmi place. În al doilea rând nu vă arătaţi vârsta. Nu aveţi sprâncene tatuate, nu aveţi botox, nu aveţi absolut nimic. Eu vă aleg să faceţi parte din cele trei doamne alese la categoria dumneavoastră de vârstă. Practic, contractul vă garantează o activitate lunară, trebuie să veniţi o oră pe lună, vă lăsaţi un pic aranjată etc., iar imaginea dumneavoastră va reprezenta diferite branduri: de vestimentaţie, de produse cosmetice, antirid sau accesorii. La contractele respective, pentru fiecare apariţie vă plătim cu sume cuprinse între 400 de euro şi 700 de euro”, declara reprezentanta firmei, în înregistrarea audio.

De la 100 de lei la 400 de euro

Hunedoreanca a refuzat însă oferta de a plătit 350 – 400 de euro pentru un alt acord, care presupunea realizarea unor albume foto şi promisiunea că va reprezenta imaginea unor branduri. „Pentru că aţi plătit 100 de lei, rămâneţi la stadiul de amator. Aţi fost încadrată la model şedinţăe foto, model seminarii make-up”, i-a spus, în final, reprezentanta agenţiei. Firma funcţinează legal, din primele informaţii oferite de poliţişti, după ce şi alţi deveni s-au plâns că au fost păcăliţi. Pe pagina ei de internet sunt publicate câteva sute de fotografii ale unor femei de toate vârstele şi copii, care au acceptat să achite 100 de lei pentru o fotografie la categoria „Amatori” sau 350 de euro – 450 de euro, pentru fotografii la categoria „Profesionişti”.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Noaptea de coşmar a unei „escorte“ de 19 ani. Ce a păţit tânăra care se prostitua acasă, la întâlnirea cu un recidivist

Două tinere de 20 de ani au fost sechestrate şi puse să se prostitueze într-un apartament. Proxeneţii au fost reţinuţi de Poliţie

Sentinţă definitivă pentru proxeneţii care obligau tinerele să facă sex 19 ore pe zi. Cum s-au îmbogăţit de pe urma fetelor

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: