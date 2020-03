Asistentele din ATI Orăştie şi-au retras demisiile. Doctoriţa rămâne pe poziţii: „Nu am pentru ce să dau explicaţii”

Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului municipal din Orăştie a intrat, luni dimineaţa, în blocaj, după ce şefii unităţii medicale au fost luaţi prin surprindere de demisiile înaintate de medicul şef Lorena Ehim, împreună cu asistentele şi cu infirmierele angajate în secţie.

Lorena Ehim a precizat că a intrat în izolare la domiciliu şi a anunţat, referindu-se la personalul medical, că: „suntem trimişi la moarte cu mâinile goale. Aştept să văd – mor, nu mor, cum mă mai simt. Din păcate se încearcă cumva nişte muşamalizări – cred, ascunderi de cazuri. Aşa am senzaţia. Nu e ceea ce ar trebui să fie şi noi suntem aruncaţi în cuşca cu lei – ca nişte bucăţi de carne. Noi am considerat la Orăştie că nu putem să ne ducem către moarte cu mâinile goale”. Teama de infecţiile cu coronavirus şi lipsa echipamentelor medicale au fost motivele invocate de cadrele medicale pentru a-şi justifica intenţiile de demisie.

La rândul lui prefectul Hunedoarei, Vasilică Potecă, a declarat că a fost informat de conducerea unităţii medicale că Secţia ATI este cea mai modernă dubtre cele din judeţul Hunedoara, însă medicul şef nu vrea să trateze cazuri de coronavirus, cu toate că nici nu au fost înregistrate la Orăştie până în prezent.

Asistentele şi infirmierele s-au răzgândit

Situaţia de criză de la ATI – Spitalul Orăştie a fost detensionată, luni, după mai multe ore de negocieri, la care au participat prefectul Vasilică Potecă, primarul Ovidiu Bălan, managerul spitalului, Graziela Achim, şi angajaţii secţiei. Asistentele medicale şi infirmierele au fost convinse să îşi retragă demisiile şi să revină la lucru, însă medicul Lorena Ehim nu a revenit asupra deciziei. Cel mai probabil, un alt medic va fi delegat sau detaşat în locul acestuia. Medicul nu a mai vrut să precizeze motivele care l-au determinat să renunţe la post, în ciuda promisiunilor primite că la ATI cadrele medicale vor fi condiţii mai bune pentru a-şi desfăşura activitatea.



„Nu vreau să comentez, am scris acolo motivele (în demisie - n.r.). E suficient. Nu are rost să mai discutăm, că oricum nu am ce să vă spun mai mult. Oamenii ar vrea să înţeleagă, dar e foarte greu să mă explic la o lume întreagă şi nu am pentru ce să dau explicaţii lumii. Dau explicaţii acolo unde trebuie să dau explicaţii”, a declarat Lorena Ehim, pentru Newsweek.ro.

Joi seara, 26 martie, prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, a emis un ordin prin care Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva este transformat în unitate medicală care va prelua pacienţii cu „COVID-19”, iar unităţile medicale din Hunedoara, Petroşani, Haţeg, Orăştie, Brad, Lupeni, Vulcan, Zam şi Simeria precum şi sanatoriile din Brad şi Geoagiu devin „spitale de suport”.

