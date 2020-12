Episcopul Giurgiului: „Priviţi la cadrele medicale ce ostenesc în spitale...sunt adevăraţi eroi”

PS Ambrozie le scrie credincioşilor din judeţul Giurgiu desprea sărbătoarea Naşterii Domnului, dar nu uită să vorbească şi de perioada marcată de pandemia de COVID-19.

„Sunt noi, oare, schimbările acestea prin care trecem? Nicidecum! Citiţi Sfintele Evanghelii şi mai ales scrisorile Sfântului Apostol Pavel, ca să aflaţi cu de-amănuntul lupta dintru început a Bisericii. Bolile, teama, neînţelegerea, necredinţa, toate acestea au fost mereu arme la îndemâna vrăjmaşului, împotriva celor stăruitori în dreapta credinţă. Singura schimbare este aceea a modului în care noi privim toată această prefacere a lumii şi a societăţii”, spune episcopul.

Mai departe, PS Ambrozie arată că în astfel de momente raţiunea nu poate lupta singură împotriva bolii şi mai ales a spaimei şi a nesiguranţei ce o însoţeşte. „Firesc ar fi fost să ne luăm tovarăşe de drum credinţa şi buna-cuviinţă, însă, orgolioşi, am preferat să rămânem singuri. Propriile neputinţe le-am pus pe seama celorlalţi, ne-am transformat limitele în false împliniri şi păcatele în virtuţi.”

Virusul SARS-CoV-2 este doar suprafaţa unei răni mai profunde, subliniază Episcopul Ambrozie în Pastorala sa. Rana profundă a omenirii este cauzată de uitare: oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. „Uitându-l pe Dumnezeu, am uitat de noi înşine şi ne-am transformat vieţile în prilej de risipire. Astfel, am pierdut sensul propriei noastre existenţe, am pierdut nobleţea şi buna rânduială, cinstea şi dragostea, iubirea şi bucuria de a face binele.”

Doar că, în toată această stare, există şi eroi, iar medicii din spitalele COVID sunt astfel de eroi, arată episcopul.



„Priviţi la cadrele medicale ce ostenesc în spitale, la căpătâiul celor infectaţi! Înveşmântaţi în costumele de protecţie, amestecând sudoarea şi lacrimile, învăluiţi în mirosul medicamentelor şi al soluţiilor de dezinfectare, oamenii aceştia fac tot ce pot pentru a-i salva pe cei în suferinţă. Şi ei au familii, soţi, soţii, copii şi părinţi ce-i aşteaptă îngrijoraţi acasă. Şi ei ar dori ca totul să se termine, însă dorinţa nu le este împlinită. Trudesc fără încetare, nădăjduind că totul va fi bine. Ce îi ţine pe aceşti oameni minunaţi? Restul de nobleţe rămas neamului omenesc. Ce le dă putere? Fărâma de credinţă ce nu a părăsit cu totul sufletul.

Fără îndoială, oamenii aceştia sunt adevăraţi eroi, însă nu sunt singurii. Lor li se alătură mulţimea discretă, tăcută a celor ce continuă să-şi îngrijească bătrânii, a celor care ostenesc să înveţe şi să educe copiii, a celor care nu au obosit să spere că putem duce o viaţă decentă, chiar şi în vremuri de criză. Şi ar mai fi o categorie, pe care mulţi o ignoră, alţii o hulesc şi o condamnă şi doar puţini îi acordă sprijinul: aceea a preoţilor”, scrie Preasfinţitul Ambrozie, episcopul Giurgiului.

