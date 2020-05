VIDEO Incident bizar în Galaţi. Un animal ciudat şi agresiv, ce pare a fi o hienă, a fost ucis de sătenii îngroziţi

Incident bizar în judeţul Galaţi. Sătenii din localitatea Oancea (aflată în nordul-estul judeţului, în apropiere de Prut) au omorât vineri, 22 mai, un animal ciudat şi foarte agresiv care făcea ravagii pe la stâni şi prin gospodării.

Animalul ataca atât ziua, cât şi noaptea şi ucidea şi mânca miei, oi, păsări, ba chiar a ucis şi câţiva câini. Oamenii nu au ştiut despre ce este vorba până când un cioban a dat nas în nas că sălbăticiunea de talie mare (undeva în jurul a 40 de kilograme), iar aceasta a încercat să-i sară la gât.

„Nu ştiu ce animal era, că n-am văzut niciodată. N-avea păr pe el, numai pe cap, ca o coamă. Nu-i câine, domnule, are nişte dinţi! Şi a sărit aici în drum şi la cioban! L-am prins, aici, în drum. Noi veneam cu oile, să le băgăm înăuntru şi el venea din urmă. Băietul acela, care-l am la oi, era să sară-n gâtul lui. O dat cu băţu-n el. Când veneam cu oile la deal, el venea din urmă. Mă, ce dracu-i mă asta?! Eu n-am văzut niciodată. Am zis întăi că-i câine! Ce câine, mă, când s-o zvârlit deodată aşa… Are două rânduri de dinţi”, a povestit proprietarul stânii.

După ce l-au omorât, sătenii au ars cadavrul bizarei creaturi, care pare să fie încrucişarea dintre un câine şi o hienă sau un şacal. De altfel, nici specialiştii nu sunt foarte siguri despre ce este vorba, aşa că se contrazic.

Din imaginile filmate cu telefonul de unul dintre martori se poate vedea că animalul este de talie mare şi că nu are păr pe corp, ci doar o coamă impunătoare, cum au hienele. Capul seamănă destul de bine cu al unei hiene, dar şi cu cel al unui câine de luptă, însă forma corpului nu este cea specifice unei hiene, ci mai degrabă cu cea a unui câine sau a unui şacal auriu (deşi acesta din urmă atinge rareori 20 de kilograme, în niciun caz 40, cât cântărea enigmaticul animal ucis la Oancea.



Una peste alta, un examen anatomo-patologic nu mai este posibil deoarece ciobanii au ars creatura la câteva ore după ce au ucis-o.

Vânătorii veniţi, imediat după uciderea creaturii, la faţa locului au spus, după ce au văzut cadavrul, că este hienă, animal care, însă nu trăieşte în Europa. Se bănuieşte că animalul ar fi fugit dintr-un adăpost ilegal de peste Prut, din Republica Moldova (graniţa este la câţiva kilometri), unde ar fi fost ţinut pentru lupte ilegale de canide, preferatele mafiei ruse a pariurilor.

„După toate probabilităţile este vorba despre o hienă, un animal care trăieşte în Africa. Am ajuns la concluzia că acest animal a venit de undeva din Republica Moldova, a traversat Prutul şi s-a aciuat lângă această stână. Probabil că cineva şi-a înfiinţat vreo grădină zoo clandestină şi probabil de acolo a scăpat acest animal“, a precizat Adrian Alexandru, director AJVPS Galaţi.

În schimb, după ce au văzut imagini cu animalul, biologii susţin că nu poate fi vorba despre o hienă. „Consider că nu este o hienă pentru că structura corpului este total diferită la hiene. Au capul masiv, altă dentiţie: Sigur, arată foarte ciudat. Părerea mea este că e vorba despre un câine sălbăticit, masiv ce e drept, care suferă de o boală a pielii, mai mult ca sigur o formă de râie”, a explicat Mădălin Şerban, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi.

Există şi posibilitatea ca animalul să fie o corcitură între specii diferite de canide. Dincolo de dilema de natură biologică, localnicii se tem că exemplarul capturat ar putea să nu fie singurul, aşa că le-au cerut autorităţilor să verifice pădurile din zonă.

Un animal asemănător, care făcea, de asemenea, ravagii printre animalele de curte, a fost semnalat anul trecut în localitatea Pechea, tot din judeţul Galaţi.