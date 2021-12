Urarea unui medic ATI de Anul Nou: „Să rămâneţi în viaţă alături de cei dragi!”

„A trecut şi ultima gardă, din acest an! Privind în urmă pot spune că a fost un an, plin de evenimente! Am avut parte de realizări, dar a fost un an în care am văzut moartea în jurul meu, în fiecare zi! Din păcate s-au pierdut vieţi care puteau fi salvate, soluţia existentă fiind vaccinarea, care rămâne sigurul scut eficient pentru a ne proteja. A câştigat frica şi neîncrederea în evoluţie şi progres! Şi în acest an, am văzut şi oameni puternici care au luptat şi au învins aceasta boală, dar nu fără costuri!”, susţine dr. Amin Zahra, specialist ATI la Spitalul Judeţean din Timişoara.

Medicul povesteşte că a rămas impresionat de cazul unei femei de 70 de ani, care l-a sunat să-l întrebe de soţul ei, internat la terapie intensivă cu COVID-19.

„Am văzut multă suferinţă, suferinţa pacienţilor de la ATI şi UPU! Dar nu am văzut-o doar pe-a lor, mi-a fost transmisă şi suferinţa aparţinătorilor de câte ori vorbeam cu ei la telefon, atunci când aşteptau veşti despre cei dragi, internaţi la terapie intensivă. Mi-a rămas în minte o doamnă în vârstă de 70 şi ceva de ani care m-a sunat să mă întrebe de soţul ei, iar la final mi-a zis: < Ştiu că este în comă, dar vă rog să-i spuneţi că îl iubesc, de 52 de ani trăim împreună. Nu ne-am despărţit nicio zi, iar acum, când el suferă eu nu pot să fiu lângă el.>”, a scris dr. Amin Zahra, pe Facebook.

Concluzia aparţine tot medicului: „Oameni buni, nu ştiu ce argumente aveţi ca să nu vă vaccinaţi însă eu vă pot da 100 ca să o faceţi, iar cel mai important este, să rămâneţi în viaţă alături de cei dragi!Vă doresc un an nou plin de înţelepciune şi multă sănătate!”.

Vă recomandăm şi: