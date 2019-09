Tanchista care salvează vieţi ca voluntar la SMURD. „Recompensa nu este materială, ci doar o bucurie a sufletului“

Mihaela este din Galaţi şi a fost angajată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale în 2017, fiind repartizată în cadrul Batalionului 284 Tancuri ”Cuza Vodă” din Galaţi ca ochitor/încărcător, iar în prezent este încadrată ca sanitar la acelaşi batalion. Colegilor săi nu li s-a părut nimic în neregulă ca o femeie să activeze într-un batalion de tancuri, ba dimpotrivă, au făcut-o să se simtă ca într-o mare familie.

”Am găsit aici un batalion puternic, cu un colectiv unit, care m-a primit cu braţele deschise, simţindu-mă ca într-o familie. Am participat ca sanitar la toate aplicaţiile şi exerciţiile multinaţionale pe care batalionul le-a avut în poligonul Smârdan, unde coeziunea dintre camarazi se sudează cel mai bine. Am avut ocazia să relaţionez cu parteneri din cadrul US Army, unde am făcut schimb de experienţă în domeniul profesional, acest lucru îmbunătăţindu-mi cunoştinţele de specialitate”, ne dezvăluie Mihaela.

Fiind o fire dornică de aventură şi cunoaştere de nou, după cum se descrie, a început să facă voluntariat la UVSAR (Urban Volunteer Search And Rescue), cu care a participat la câteva activităţi în cadrul comunităţii. Pe 17 mai 2019, a participat la marşul Jandarmeriei, dedicat Centrului de Recuperare pentru Veteranii din Teatrele de Operaţii, unde este membru activ şi a aflat atunci de programul de voluntariat ”Salvator din pasiune”, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi. I s-a părut extrem de interesant, astfel că s-a înscris ca voluntar la SMURD, unde activează şi în prezent.

Un vis: localizarea victimelor din clădirile prăbuşite cu ajutorul unui câine salvator

Iubeşte animalele foarte mult, în special câinii şi îşi aminteşte că în adolescenţă a urmat un curs de dresaj canin. Doreşte acum să participe la acţiuni de căutare-salvare a victimelor de sub dărămături împreună cu un câine salvator pentru că simte că în acest fel îşi poate ajuta semenii aflaţi în dificultate. Pentru Mihaela voluntariatul este o chemare, dar în egală măsură şi o formă de a se implica în viaţa comunităţii şi a fi un model pentru tineri.





”Este un act ce porneşte din dorinţa de a te implica într-o anumită activitate, de a ajuta, de a face ceva pentru aproapele tău, o activitate desfăşurată din proprie iniţiativă, în care persoana îşi oferă timpul său liber pentru a face un bine comunităţii în care trăieşte, talentele şi energia le pune pe tavă în sprijinul altora, fără a aştepta o recompensă materială, doar una sufletească, bucuria sufletului”, ne mărturiseşte militarul pentru care voluntariatul la SMURD este un vis devenit realitate.

Mulţi tineri se întreabă cu ce îi poate ajuta voluntariatul, mai ales când nu au o sursă de venit stabilă şi sunt în permanentă căutare a unui job. ”Voluntariatul le oferă tinerilor oportunitatea de a experimenta în plan profesional contactul cu diferite domenii de activitate şi de a descoperi ce le-ar plăcea să facă pe viitor, încotro să îşi îndrepte atenţia, pentru a-şi urma scopul în viaţă”, crede Mihaela. În prezent, urmează şi cursurile Şcolii Postliceale ”Christiana” din Galaţi, iar experienţa ca voluntar la SMURD o ajută pentru a îmbina teoria cu practica. Este însă mult mai mult decât atât, după cum ne mărturiseşte.

Legătura dintre profesia de tanchist şi cea de paramedic

Voluntariatul a ajutat-o să se dezvolte atât personal, cât şi profesional. ”Motivaţia pentru voluntariat este susţinută de acea mulţumire sufletească pe care ţi-o aduce acesta şi acest voluntariat generează o masă de oameni care doresc să schimbe ceva şi care înţeleg că ei sunt responsabili, la rândul lor, de ceea ce se întâmplă în jur. Cred că este o modalitate de a ne dezvolta spiritul civic”, scoate în evidenţă Mihaela câteva dintre cele mai importante motive pentru care fiecare dintre noi ar trebui să se implice în activităţi de voluntariat.

Acest lucru nu trebuie să fie văzut ca o obligaţie, crede Mihaela, ci ca o nevoie de a ne implica activ în viaţa comunităţii şi pentru a răspunde mai bine nevoilor pe care le are aceasta. Majoritatea dintre noi nu ar vedea nicio legătură între profesia de tanchist şi cea de paramedic la SMURD, însă, de fapt, acestea funcţionează practic pe baza aceloraşi principii.





”Activitatea de tanchist constă în sincronizarea perfectă dintre cei patru militari care formează echipajul. Respectarea indicaţiilor, clare şi precise, ale comandantului de tanc, precum şi coordonarea cu ceilalţi membri, fac ca activitatea la care participă aceştia să aibă rezultatele dorite. În cadrul activităţii de paramedic sau salvator SMURD, se aplică aceeaşi regulă primordială, adică coordonare şi sincronizare perfectă pentru a depăşi şi a duce la bun sfârşit situaţia pentru care se intervine”, ne explică simplu Mihaela.

Consideră că fiecare dintre are o datorie morală faţă de ţara în care trăim să îşi pună serviciile în slujba ei, atunci când este nevoie, dar în egală măsură acest exerciţiu îi va pregăti pe tineri mult mai bine pentru viaţă. ”Sunt soldat gradat profesionist şi particip la majoritatea activităţilor din cadrul batalionului în care sunt încadrată, cum ar fi: aplicaţii, trageri de luptă sau exerciţii multinaţionale, care constau în pregătirea noastră profesională. Această meserie este pentru tinerii din comunitatea noastră un adevărat imbold, o pregătire pentru viaţa de zi cu zi. Activitatea de rezervist ar fi proprice unui tânăr din comunitatea noastră, deoarece îl poate responsabiliza şi pregăti să conştientizeze că are o datorie morală faţă de ţară şi, dacă este nevoie, trebuie să îşi ofere serviciile în slujba ei”, conchide Mihaela.

