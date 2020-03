Tânăra din Galaţi care i-a învăţat engleza pe copiii vietnamezi. Metoda de predare extrem de eficientă pe care a folosit-o

La doar 18 ani, Bianca Baştiurea, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, a vizitat anul trecut Vietnamul prin AIESEC, o organizaţie de tineri cu filiale la nivel global, scopul proiectului fiind să le predea limba engleză într-un mediu nonformal copiilor cu vârste între 8 şi 12 ani din această ţară asiatică.

Adolescenta a fost repartizată într-un sat de la lângă Ho Chi Minh, cel mai mare oraş din Vietnam şi fosta capitală a Vietnamului de Sud, cunoscut şi sub numele de Saigon în timpul prezenţei americane în zonă. Bianca a predat la un internat catolic condus de măicuţe, unde învăţau copii ai căror părinţi aveau venituri medii.

Bariere de limbaj

Nu i-a fost deloc uşor la început, ţinând cont că niciunul dintre aceştia nu ştia nici măcar un cuvânt în engleză sau în altă limbă de circulaţie europeană. „La început mi s-a părut foarte greu să le predau pentru că nu ştiam niciun cuvânt în vietnameză şi nu îmi dădeam seama cum pot comunica cu ei. Vietnameza se aseamănă puţin cu franceza, dar pronunţia cuvintelor este dificilă“, ne povesteşte Bianca dificultăţile de care s-a lovit pentru a se înţelege cu micuţii.

În cele 30 de zile pe care le-a petrecut acolo, a reuşit să comunice cu elevii prin intermediul unor mici filmuleţe de pe YouTube cu cântece amuzante, prin care i-a învăţat cuvintele de bază în engleză legate de culori, animale şi îmbrăcăminte. „Am început cu baza. I-am învăţat să-şi descrie îmbrăcămintea pe care o purtau atunci folosind cuvinte din engleză. Erau copii extrem de ascultători şi energici“, îşi aminteşte tânăra.

Lecţii de engleză prin desene animate

Vietnamul este una dintre ţările sărace ale lumii, iar pentru copiii de la internat laptopul Biancăi era o adevărată minune tehnologică. Tocmai de aceea, adolescenta îi lăsa să se joace pe el după ore, iar apoi le dădea să vizioneze desene animate în engleză, continuând astfel lecţiile, dar într-un mod în care elevii să înveţe cât mai multe cuvinte, dar fără să depună un efort deosebit pentru a face asta.

Ţara motocicletelor şi a mâncării cu coriandru

Bianca a avut parte de aventura vieţii ei în timp ce a vizitat oraşele Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang, Da Lat, Nha Trang şi Hue. În fiecare oraş există un contrast între zonele sărace de la periferie şi clădirile impozante şi extrem de înalte din centru, care rivalizează cu cele din Dubai, de pildă.

„În Ho Chi Minh am fost surprinsă şi copleşită în acelaşi timp de numărul mare de motociclete care circula pe străzi. Costă foarte mult să îţi cumperi o maşină în Vietnam. Sunt taxe enorme, care depăşesc costurile maşinilor, iar toată lumea deţine câte o motocicletă. Am înţeles că în Ho Chi Minh sunt opt milioane de motociclete la cei patru milioane de locuitori“, ne dezvăluie tânăra. De altfel, majoritatea populaţiei din Vietnam merge cu motocicleta pentru că aproape nimeni nu îşi permite să cumpere o maşină, iar regulile de circulaţie nu există, traficul fiind practic o junglă în care fiecare se descurcă cum poate.

Nu sunt decât puţine semafoare şi treceri de pietoni, iar adolescenta din România a stat într-o zi nu mai puţin de jumătate de oră într-o intersecţie pentru că îi era frică să traverseze strada. Şi asta pentru că nimeni nu oprea pentru pietoni. „Până la urmă, o bătrânică m-a luat de mână şi m-a traversat strada. Atunci am învăţat şi eu cum se traversează strada în Vietnam. Trebuie să ţii o mână îndreptată în direcţia de unde vin motocicletele, iar conducătorii se vor opri fix la un pas de tine. Dacă nu eşti obişnuit cu circulaţia rutieră la ei, te gândeşti că o să dea peste tine, dar nu se va întâmpla asta. Se vor opri fix în faţa ta şi te vor lăsa să treci“, ne povesteşte Bianca o altă experienţă din Vietnam.

O experienţă unică este şi călătoria cu motocicletele care funcţionează ca taxiuri. „Mai întâi, te sperii pentru că ai senzaţia că o să intre o motocicletă în tine la un moment dat, dar apoi te relaxezi şi te bucuri de frumuseţea oraşului“, ne spune adolescenta.

Cultura şi tradiţiile vietnamezilor sunt ceva special, ce trebuie experimentat personal pentru a le putea înţelege. De pildă, locuitorii din această ţară asiatică nu mănâncă aproape deloc pâine, iar multe din preparatele lor culinare conţin coriandru verde. „Nu se găseşte aproape deloc pâine, iar dacă totuşi găseşti, este foarte scumpă. Câteva feliuţe de pâine costă cam trei dolari“, ne oferă tânăra un amănunt important pentru românii care se vor decide să viziteze pe viitor Vietnamul

Pagode impresionante şi vestimentaţie cu influenţe din trei ţări

Un alt aspect care impresionează sunt pagodele. Sunt extrem de multe, în toate culorile şi de diferite dimensiuni, Vietnamul asemănându-se mult din acest punct de vedere cu China. „În fiecare pagodă sunt sculpturi care îl reprezintă pe Buddha. Am văzut o statuie de şase metri înălţime a lui Buddha. Este ceva spectaculos, ce nu vezi în fiecare zi“, ne introduce puţin tânăra şi în cultura religioasă a vietnamezilor, majoritatea acestora fiind budişti şi catolici.

Pentru cei care sunt interesaţi să ajungă în această ţară asiatică, recomandarea Biancăi este să viziteze oraşul Da Nang, unde una din principalele atracţii turistice este un pod construit sub forma unui dragon, care într-o parte scoate flăcări, iar în cealaltă apă. Şi vestimentaţia acestora este spectaculoasă.

Hainele au influenţe evidente din Japonia, Coreea şi China, iar fetele seamănă cu nişte păpuşi, fiind extrem de frumoase şi cochete. O trăsătură definitorie a acestui popor este politeţea. Sunt extrem de săritori şi dornici să ajute, fără să aibă în spate un interes financiar, cum se întâmplă de multe ori în India. Bianca a avut situaţii în care nu ştia unde se află sau unde trebuie să meargă, ori unde se poate mânca bine şi ieftin, iar localnicii i-au sărit mereu în ajutor, scoţând-o din încurcătură. Nu au lipsit nici momentele amuzante. Pentru că avea părul vopsit în roz, tânăra româncă era solicitată des să facă poze de către vietnamezi, curiozitatea fiind în acest caz chiar ea.

„Le recomand românilor să viziteze Vietnamul pentru că va fi o experienţă unică, o cu totul altă cultură decât cea cu care sunt obişnuiţi. Experienţa mea acolo m-a îmbogăţit din multe puncte de vedere. La început nu ştiam cum să găsesc o punte de comunicare cu copiii pentru a-i învăţa engleza, iar după ce am găsit o cale care s-a pliat pe personalitatea mea şi a copiilor, am dobândit încredere în forţele proprii şi am devenit şi mult mai responsabilă. A fost primul meu test ca adult, după ce am împlinit 18 ani“, îşi rezumă în câteva cuvinte Bianca aventura din Vietnam.