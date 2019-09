Suma fabuloasă pe care statul trebuie să o plătească unui om de afaceri executat silit şi adus la faliment de Fisc

Situaţie stupefiantă în judeţul Galaţi, unde experţii financiari desemnaţi de o instanţă au ajuns la concluzia că firmele unui om de afaceri au fost pur şi simplu distruse în urma unor acţiuni abuzive ale unor angajaţi ai Fiscului.

Raportul fiscal judiciar a fost cerut de Judecătoria Tecuci şi a fost întocmit de doi experţi foarte cunoscuţi, Ionel Barbu şi Cicerone Lupu, cel din urmă având notorietate mai ales pentru faptul că în ultimele trei decenii a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, unde a ocupat mai multe funcţii, printre care şi cea de director general.

Expertiza a fost cerută de Judecătoria Tecuci într-un dosar (nr.7382/324/2018) în care societatea Agromec SA Berheci contesta executarea silită a bunurilor sale la cererea Administraţiei Fiscale din Tecuci. Decizia a fost luată de magistraţi în aprilie 2019, iar verificarea a acoperit o perioadă de 16 ani, respectiv din 2003 până la zi şi s-a încheiat cu un amplu raport, care a fost înaintat Judecătoriei pe 12 septembrie 2019.

Concluziile documentului sunt alarmante. Experţii au transmis judecătorilor că firma Agromec SA Berheci (care-l are ca principal acţionar pe omul de afaceri Ion Banu) a fost deposedată de Fisc, în baza unor acţiuni abuzive, de suma totală de 2.931.562 lei (aproximativ 600.000 de euro).

Mai exact, studiind în corelaţie toate documentele puse la dispoziţie de DGFP şi de firmă (în total peste 2.000 de file), experţii au constatat că Agromec Berheci avea de dat statului, pentru perioada 1 ianuarie 2003-11.06.2014 (când s-a deschis insolvenţa), suma totală 1.315.107 lei, dar că are de primit (pentru sumele percepute în plus de stat, plus dobânzile aferente) nu mai puţin de 4.426.669 lei. Expertul a propus compensarea sumelor, rezultând o datorie a statului, către firmă, de 2.931.562 lei.

Cauzele dezastrului fiscal

Trebuie spus că totul a pornit de la interpretarea eronată de către Fisc a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile (Sentinţa civilă nr. 1335/2009, de la Curtea de Apel Galaţi), prin care societatea cu profil agricol Agromec SA Berheci era declarată în stare de „forţă majoră” (din cauza unei secete catastrofale, care i-a distrus toate culturile), fiind exonerată, conform legii, de plata penalităţilor şi a altor accesorii pe perioada 2003-2010.

Amintita hotărâre a instanţei, deşi definitivă şi irevocabilă (este în vigoare şi acum, nu a fost niciodată modificată), nu a fost însă respectată de Administraţia Fiscală Tecuci, care a pornit o adevărată sarabandă de executări silite împotriva Agromec Berheci, dar şi a firmelor de grup Ianysoil SRL şi Agriban SRL.

Concluzia experţilor fiscali stabiliţi de Instanţă FOTO C Crângan

După cum constată chiar experţii menţionaţi, „o serie de active vitale au fost înstrăinate, iar activitatea a fost paralizată”. De asemenea, firma Agromec Berheci a fost obligată (prin popriri pe conturi) să facă o serie de plăţi necuvenite către bugetul de stat. Aşa s-a ajuns ca firma (până atunci foarte prosperă, cu afaceri de milioane de euro anual) să intre în insolvenţă (la fel şi societăţile din grup, care au de primit bani de la Agromec, în baza unor parteneriate de afaceri), iar majoritatea activităţilor să fie sistate.

„Eu nu am făcut altceva decât să cer să se respecte legea. Nu ştiu pe cine am supărat de am ajuns la o aşa situaţie. Nu am făcut niciodată politică, nu am avut cu nimeni probleme. Sunt un fermier care vrea să trăiască din munca lui, dar nu sunt lăsat. Mă bucur că adevărul iese la lumină până la urmă, chiar dacă am fost hărţuit atâta timp”, ne-a spus Ion Banu.

Plângeri penale împotriva angajaţilor de la Fisc

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi nu a formulat, deocamdată, un punct de vedere cu privire la concluziile raportului de expertiză fiscală judiciară, însă omul de afaceri Ion Banu ne-a declarat că este ferm hotărât să facă pângeri penale împotriva angajaţilor de la Fisc care au luat deciziile abuzive împotriva firmelor sale.

„Toţi cei vinovaţi trebuie să plătească, pentru că altfel vor mai păţi şi alţii ceea ce am păţit eu. Le fac plângeri penale. De ani de zile mă lupt să demonstrez că sunt victima unor abuzuri fără precedent, la care au fost complici funcţionari publici, poliţişti, procurori, judecători. Nu întâmplător, o mare parte dintre abuzurile îndreptate împotriva familiei mele sunt anchetate acum în mai multe dosare aflate la Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, de la Înalta Curte”, ne-a declarat Ion Banu.

Omul de afaceri ne-a mai mărturisit şi că nu poate trece cu vederea faptul că marea majoritate a controalelor fiscale venite în cascadă peste firmele lui, concomitent cu măsurile abuzive de executare silită a firmelor sale, au fost dispuse de şefa Administraţiei Fiscale Tecuci, Carmen Dodu. Ultima „rafală” de controale a fost dispusă, la toate firmele lui Ion Banu şi ale fiilor acestuia, imediat după ce magistraţii au cerut, în aprilie 2019, expertiza judiciară independentă la care am făcut referire.

„Această doamnă este rudă cu un anume Sandu Ferţu cu care familia mea este în conflict din 2010. Acest Ferţu este fiul unui poliţist din Tecuci şi este autorul unui accident mortal în urma căruia i-a fost înscenat un dosar penal fiului meu. Şi acest caz este anchetat de secţia specială de la Înalta Curte, existând la dosar dovezi consistente că am fost victimele unei uriaşe mistificări”, ne-a mai spus Ion Banu.

Carmen Dodu nu a putut fi contactată pentru a formula un punct de vedere cu privire la acuzaţiile făcute de Ion Banu, însă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ne-a confirmat că există în lucru o anchetă legată de amintitul caz, pe rolul secţiei speciale pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.

Mai trebuie spus şi că şi asupra procedurii insolvenţei (de după 11 iunie 2014) de la Agromec Berheci planează suspiciuni grave. Conform unei anchete aflate în derulare la Secţia speciale pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie unele dintre creanţe sunt suspectate că ar fi fost introduse la masa credală de o serie de entităţi juridice şi de drept privat, pe baza unor documente falsificate şi cu încălcarea procedurilor legale de către o serie de angajaţi din Justiţie. Despre acest aspect vom reveni cu detalii într-un articol viitor.